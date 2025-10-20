Teknisk projektledare
2025-10-20
Vill du leda utvecklingen av nästa generations stridsbåtar? På Dockstavarvet kombinerar vi över 100 års båtbyggartradition med modern teknik i världsklass. Nu söker vi teknisk projektledare som vill göra skillnad i den marina miljön!
Din roll
Som teknisk projektledare hos oss blir du en nyckelperson i projektledningen för ett av våra kundprojekt inom stridsbåt. Du leder och driver det tekniska arbetet och ansvarar för ett team med ingenjörer. Du kommer arbeta nära kunder, leverantörer och interna specialister - från tidiga förstudier och offertarbete till utveckling, verifiering och test. Här får du följa hela produktresan, från idé till färdig båt i vattnet.
På sikt ser vi gärna att du utvecklas mot en teknisk specialistroll, till exempel som produktexpert eller expert inom specifika verktyg eller tekniska områden.
Din profil
Vi söker dig som brinner för teknik, ledarskap och samarbete. Du har förmågan att skapa arbetsglädje och engagemang omkring dig, och du trivs med att motivera och coacha andra. Du är en strukturerad och kommunikativ projektledare med god helhetssyn på tekniska system och processer. För att vara lyckosam i denna roll bör du har flera års arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du gjort resan från konstruktion mot projektledning.
Vi tror att du har
Dokumenterad arbetslivserfarenhet av projektledning (planering, styrning, uppföljning)
Ledarskapsförmåga inom utvecklingsarbete
Erfarenhet av ingenjörsprocesser, verktyg och metoder
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Civil- eller högskoleingenjörsexamen, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i Officepaketet
Meriterande
Skeppsteknisk utbildning
Erfarenhet från Marinen eller Försvarets materielverk (FMV)
Kunskap om marina regelverk
Certifiering inom projektledning (IPMA eller PMI)
Arbetslivserfarenhet av utveckling av militära produkter
Hos Dockstavarvet får du
Möjlighet att påverka och driva spännande teknikprojekt inom marin försvarsindustri
Arbeta med avancerad teknik i projekt
Personlig utveckling och internutbildning i en teknikintensiv miljö
En inkluderande arbetskultur där vi värdesätter mod, nyfikenhet och samarbete
Placeringsort är Docksta, men resor inom Sverige och utomlands kan förekomma. Det finns ett kontor i Örnsköldsvik som kan nyttjas i viss mån.
Bakom våra innovationer står modiga pionjärer, kluriga tänkare och kreativa problemlösare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och bidra till en tryggare värld - samtidigt som du arbetar med kollegor som delar din passion för teknik.
Om Saab
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdraget att hjälpa nationer skydda sin befolkning och skapa trygghet för människor och samhällen. Med över 26 000 medarbetare världen över utvecklar vi teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar framtid.
På Dockstavarvet, en del av Saab, har vi byggt och utvecklat båtar i 120 år. Idag är vi mycket mer än ett varv - vi är en systemleverantör som levererar kompletta lösningar där avancerad teknik och kundens behov integreras till helhetssystem. Våra produkter utvecklas och tillverkas i Docksta, för både den svenska marknaden och export.
Din ansökan
Dina ansökningshandlingar bestående av cv och personligt brev skickar du in via onepartnergroup.se. Sista ansökningsdag är 2025-xx-xx. I denna rekrytering kan personlighetstester och bakgrundskontroll förekomma. Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mail på grund av GDPR.
Befattningen kan innebära att du behöver genomgå och godkännas enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där krav på säkerhetsklassinplacering finns kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Malin Vedman, VD OnePartnerGroup på 0660-689 602, malin.vedman@onepartnergroup.se
