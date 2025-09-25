Teknisk Projektledare
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Teknisk Projektledare för ett uppdrag som omfattar servercentrerad arkitektur med säkerhetskritiska funktioner, såsom nyckelhantering, signering och loggning. Rollen innebär ansvar för att utforma och etablera driftsmiljöer som uppfyller höga krav på säkerhet, robusthet och resiliens.
Arbetet inkluderar även etablering av driftmiljöer hos externa parter, framtagning av SLA/OLA:er samt koordinering av geografiskt distribuerade miljöer. Under uppstarten kan närvaron på plats vara högre, men normalt omfattar uppdraget en dag på plats och fyra dagar remote per vecka.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Designa och etablera infrastruktur och driftsmiljöer för tekniskt avancerade tillämpningar
Säkerställa att miljöerna uppfyller krav på säkerhet, robusthet och resiliens
Etablera driftmiljöer hos extern part
Ta fram SLA/OLA:er för driftsmiljöer
Hantera geografiskt distribuerade miljöer och koordinera driftsaktiviteter
Samarbeta med team för att säkerställa korrekt implementation av säkerhetskritiska funktionerKvalifikationer
Minst fem (5) års erfarenhet av att utforma infrastruktur och driftsmiljöer för tekniskt avancerade tillämpningar
Erfarenhet av miljöer med höga krav på säkerhet
Erfarenhet av miljöer med höga krav på robusthet och resiliens
Erfarenhet av etablering av driftmiljöer hos extern part
Erfarenhet av att ta fram SLA/OLA:er för driftsmiljöer
Erfarenhet av arbete med geografiskt distribuerade driftsmiljöer
Meriterande
Erfarenhet av samhällskritisk infrastruktur
Erfarenhet av statlig IT-drift
Erfarenhet inom autentisering
Erfarenhet av certifikathantering, nycklar och HSM
Start/Längd
Start: Enligt överenskommelse
Längd: Enligt överenskommelse
Plats
På plats 1 dag/vecka och 4 dagar remote (Stockholm eller enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9527326