Teknisk projektledare
Avalon Innovation Technology AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-08-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avalon Innovation Technology AB i Linköping
, Örebro
, Jönköping
, Västerås
, Värnamo
eller i hela Sverige
Hej, team Avalon i Linköping här! Vårt grymma team är redo att välkomna dig till gemenskapen. Tillsammans tar vi oss an nya konsultuppdrag och inhouseprojekt där du får utveckla dina kunskaper. Välkommen till Avalon!
Din framtid hos oss
I 25 år har vi arbetat med produkt- och systemlösningar som verkligen gör skillnad för omvärlden. Innovationsarbetet pågår såklart fortfarande och nu har vi fler tekniska möjligheter än någonsin! Med hjälp av vår innovationsmodell driver vi multidisciplinära projekt med kompetenser från industridesign till mekanik till mjukvaruutveckling för moderna molnplattformar. Vill du vara med oss och göra skillnad?
Som teknisk projektledare är du anställd som konsult hos oss på Avalon och du jobbar antingen i uppdrag hos någon av våra kunder eller inhouse med utvecklingsprojekt i vår projektorganisation. I rollen som projektledare hos oss kommer din flexibilitet till nytta, liksom din förmåga att använda din kunskap inom nya områden. Här på Avalon har du möjligheten att utvecklas och utmanas och med ett starkt driv och engagemang finns stora förutsättningar för dig att nå framgång. Vi är lyhörda för dina intressen och önskemål och prioriterar uppdrag som främjar din utveckling.
I Linköping är vi ett tajt team där alla känner varandra och ditt bidrag till gemenskapen är viktig. Vi gillar att hänga tillsammans, oavsett om det är på after work, ett fartfyllt gokart-race, svettig lunchträning eller en mysig fika på kontoret!
Matchar vi varandra?
Vi letar efter mer än erfarenheterna i ditt CV - vi vill träffa vår nästa kollega. På samma sätt tror vi att du söker mer än nya arbetsuppgifter. Du vill till en plats där du kan vara dig själv och få en intressant karriärutveckling. Är du nyfiken, lösningsfokuserad och ansvarstagande, härligt tycker vi! Men viktigast av allt är att du bara är dig själv.
Vi har full förståelse för att ingen kan kunna allt men i denna rollen har vi en önskan om att du har tidigare erfarenhet inom produktutveckling och några års erfarenhet från en tidigare roll som projektledare. Som projektledare har du en förmåga att snabbt förstå kundkrav och sedan leda dessa till innovativa lösningar. Du har vana att driva projekten i en mix mellan traditionell projektledning och agila arbetssätt. Är du en certifierad projektledare inom IPMA, PMI (PMP) eller motsvarande ser vi det som meriterande.
I Linköping är vi en skön mix av både kompetenser och personligheter och vi letar efter kollegor som kompletterar vårt gäng. Hur gör man då det? Jo, man älskar teknik, innovation och gemenskap. Då vi är ett team där alla känner alla, är ditt bidrag till vår laganda och sammanhållning i gruppen viktig. Vi är ett team som stöttar varandra oavsett vilken kund eller vilket uppdrag du sitter på.
Vår kultur
Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi är alla med och aktivt bidrar till våra gemensamma framgångar och vi motiveras av att samarbeta och driva vår affär framåt. Vår ambition är inte att bli störst, däremot kommer vi alltid sträva mot att vara bäst på det vi gör. Vi är glada över att arbeta på Avalon Innovation och kan stolt säga - jag är en avalon!
Vad händer nu?
Vad kul att du har läst såhär långt! Har du frågor om oss eller tjänsten? Tveka inte att kontakta oss som jobbar med rekryteringen. Varmt välkommen att ansöka genom att bifoga ditt CV och besvara frågorna i formuläret. Observera att vi inte hanterar några ansökningar via mail, det är för att skydda personuppgifter enligt GDPR. För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in den via vårt rekryteringssystem. Rekryteringen pågår löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen att ansöka!
Vi som med STORT NÖJE ser fram emot din ansökan heter:
Emil Hillung, Business Manager emil.hillung@avaloninnovation.com
Anna Wärdell, Talent Acquisition Specialistrekrytering@avaloninnovation.com
Varmt välkommen till Avalon Innovation!
