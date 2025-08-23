Teknisk montör till Kungälv
Academic Work Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Kungälv Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Kungälv
2025-08-23
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Kungälv
, Göteborg
, Mölndal
, Stenungsund
, Lilla Edet
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill arbeta som teknisk montör i en varierad och praktisk roll där du får kombinera teknik, hantverk och problemlösning. Vill du bli en del av ett väletablerat bolag med stark framtidstro? Då kan detta vara din nästa möjlighet!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker nu, för vår kunds räkning, en teknisk montör till Kungälv. I rollen kommer du att arbeta med montering och installation av teknisk utrustning med hög kvalitet, utifrån givna ritningar, instruktioner och säkerhetsföreskrifter.
Du erbjuds
• En trygg anställning i ett stabilt och väletablerat företag.
• Varierade arbetsuppgifter där du får utveckla din tekniska kompetens.
• Ett nära samarbete med kollegor i en familjär och prestigelös arbetsmiljö.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-23Dina arbetsuppgifter
• Montering av teknisk utrustning enligt ritningar och specifikationer.
• Installation av elektriska och mekaniska komponenter.
• Felsökning och enklare reparationer.
• Dokumentation av utfört arbete.
• Rapportering till teamledare eller projektledare.
• Delta i förbättringsarbete för kvalitet och effektivitet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har gymnasieutbildning, gärna inom el, teknik eller industriprogram.
• Har minst 1-2 års erfarenhet av tekniskt montage, installation eller liknande.
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Har grundläggande kunskaper i engelska.
• Har B-körkort.
• Har erfarenhet av ritningsläsning och teknisk dokumentation.
Det är meriterande om du har
• Certifikat inom el, mekanik eller svetsning.
• Erfarenhet av arbete enligt LEAN eller 5S.
• Kunskap i styr- och reglerteknik.
• Erfarenhet av felsökning och reparation.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114030". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9472578