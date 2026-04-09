Teknisk kravsamordnare Sundbyberg (Senior)

Sway Sourcing Sweden AB / Datajobb / Sundbyberg
2026-04-09


Om uppdraget
Vi söker en senior teknisk kravsamordnare som tar en ledande roll i ett delprojekt med fokus på att modernisera och strukturera krav kopplade till anläggningsinformation.
Uppdraget innebär att analysera, uppdatera och samordna krav inom ritnings- och dokumenthantering, geodata och BIM - i en verksamhet i stark utveckling. Du arbetar nära projektledning, förvaltning och externa leverantörer och ansvarar för att kravbilden blir tydlig, spårbar och framtidssäker.
Dina arbetsuppgifter
Analysera och strukturera befintliga kravdokument

Uppdatera och omarbeta krav kopplade till ritningar, dokumentation och geodata

Identifiera brister, konflikter och utdaterade krav

Säkerställa att krav täcker både projekt- och förvaltningsbehov

Etablera spårbarhet via unika krav-ID

Leda och samordna arbetsgrupp med tekniska specialister

Driva dialog med interna och externa intressenter

Utveckla processer för systematisk kravhantering

Dokumentera och kommunicera kravstruktur och förändringar

Förväntade leveranser
Uppdaterad och strukturerad kravbild

Tydlig kravmodell med spårbarhet (krav-ID)

Identifierade minimikrav

Förankrad kravställning mot projekt och förvaltning

Etablerad arbetsprocess för fortsatt kravhantering

Din profil / Obligatoriska kompetenser
Högskole-/universitetsutbildning (minst 3 år) inom teknik/IT/samhällsbyggnad

Minst 5 års erfarenhet som projektledare/delprojektledare/kravspecialist

Minst 5 års erfarenhet av kravhantering inom teknisk anläggningsdokumentation

Minst 3 års erfarenhet av kravhantering i verktyg som DOORS, Polarion, Jira eller liknande

Minst 3 års erfarenhet av att ta fram eller uppdatera tekniska kravdokument

Erfarenhet av krav-ID och spårbarhet

Mycket god svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande färdigheter
Erfarenhet av att leda specialistgrupper inom flera teknikområden

Erfarenhet av BIM, 3D-modeller eller geodata/GIS

Erfarenhet från energibransch eller anläggningsprojekt

Erfarenhet av kravhantering i förvaltningsmiljö

Erfarenhet av standarder som ISO 19650, BSAB eller SS-EN

Bakgrund inom informationshantering (t.ex. datasamordning/dokumentation)

Personliga egenskaper
Strukturerad och analytisk

Pedagogisk och kommunikativ

Självständig med god samordningsförmåga

Van att hantera komplexa tekniska miljöer

Övrig information
Plats: Sundbyberg (upp till ca 40 % distans) Omfattning: 100 % Start: 6 maj 2026 Slut: 31 december 2026 (option till förlängning upp till 2028) Sista dag att ansöka är 22 april 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

