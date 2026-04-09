Teknisk kravsamordnare Sundbyberg (Senior)
Om uppdraget
Vi söker en senior teknisk kravsamordnare som tar en ledande roll i ett delprojekt med fokus på att modernisera och strukturera krav kopplade till anläggningsinformation.
Uppdraget innebär att analysera, uppdatera och samordna krav inom ritnings- och dokumenthantering, geodata och BIM - i en verksamhet i stark utveckling. Du arbetar nära projektledning, förvaltning och externa leverantörer och ansvarar för att kravbilden blir tydlig, spårbar och framtidssäker.
Dina arbetsuppgifter
Analysera och strukturera befintliga kravdokument
Uppdatera och omarbeta krav kopplade till ritningar, dokumentation och geodata
Identifiera brister, konflikter och utdaterade krav
Säkerställa att krav täcker både projekt- och förvaltningsbehov
Etablera spårbarhet via unika krav-ID
Leda och samordna arbetsgrupp med tekniska specialister
Driva dialog med interna och externa intressenter
Utveckla processer för systematisk kravhantering
Dokumentera och kommunicera kravstruktur och förändringar
Förväntade leveranser
Uppdaterad och strukturerad kravbild
Tydlig kravmodell med spårbarhet (krav-ID)
Identifierade minimikrav
Förankrad kravställning mot projekt och förvaltning
Etablerad arbetsprocess för fortsatt kravhantering
Din profil / Obligatoriska kompetenser
Högskole-/universitetsutbildning (minst 3 år) inom teknik/IT/samhällsbyggnad
Minst 5 års erfarenhet som projektledare/delprojektledare/kravspecialist
Minst 5 års erfarenhet av kravhantering inom teknisk anläggningsdokumentation
Minst 3 års erfarenhet av kravhantering i verktyg som DOORS, Polarion, Jira eller liknande
Minst 3 års erfarenhet av att ta fram eller uppdatera tekniska kravdokument
Erfarenhet av krav-ID och spårbarhet
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande färdigheter
Erfarenhet av att leda specialistgrupper inom flera teknikområden
Erfarenhet av BIM, 3D-modeller eller geodata/GIS
Erfarenhet från energibransch eller anläggningsprojekt
Erfarenhet av kravhantering i förvaltningsmiljö
Erfarenhet av standarder som ISO 19650, BSAB eller SS-EN
Bakgrund inom informationshantering (t.ex. datasamordning/dokumentation)
Personliga egenskaper
Strukturerad och analytisk
Pedagogisk och kommunikativ
Självständig med god samordningsförmåga
Van att hantera komplexa tekniska miljöer
Övrig information
Plats: Sundbyberg (upp till ca 40 % distans) Omfattning: 100 % Start: 6 maj 2026 Slut: 31 december 2026 (option till förlängning upp till 2028) Sista dag att ansöka är 22 april 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
