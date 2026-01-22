Teknisk komponentinköpare
2026-01-22
Är du en analytisk inköpare med ett öga för tekniska detaljer? Vi söker dig som vill kliva in i en central roll och säkra morgondagens hållbara tekniklösningar.
OM TJÄNSTEN
Som Teknisk komponentinköpare får du en bred och central roll med ansvar för inköp av tekniska komponenter. Du blir en del av en professionell inköpsorganisation där samarbete och teknisk förståelse är centralt.
Du erbjuds Ett konsultuppdrag på initialt 12 månader hos en marknadsledande aktör. Här får du arbeta i en miljö som präglas av hög teknisk kompetens, innovation och stark framåtanda.
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för strategiskt och operativt inköp av material.
• Säkerställa en robust leveranskedja för tekniska komponenter.
• Hantera och tolka teknisk dokumentation, ritningar och specifikationer.
• Ansvara för orderflöden och materialstyrning i SAP.
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av tekniskt inköp.
• God vana av att arbeta i SAP.
• Förmåga att läsa tekniska ritningar.
• Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
