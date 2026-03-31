Teknisk IT-projektledare
2026-03-31
Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en roll där du får driva digitala IT-projekt från kravställning till lansering i en verksamhet med höga krav på kvalitet, tydlig koordinering och en stark kundupplevelse. Du blir länken mellan teknik och affär och ser till att rätt initiativ rör sig framåt med kontroll på prioriteringar, tid och budget.
Uppdraget passar dig som trivs i skärningen mellan struktur och teknik. Du arbetar nära både interna och externa parter och får hantera projekt som berör flera tekniska områden, bland annat integrationer, CMS, databaser och betalsystem. Det gör rollen särskilt intressant för dig som vill kombinera teknisk förståelse med ett tydligt leveransansvar och påverka hela vägen från behov till färdig lösning.
ArbetsuppgifterDu driver digitala IT-projekt från kravställning och planering till lansering och uppföljning.
Du samordnar interna och externa resurser och skapar tydlighet mellan affär, teknik och utvecklingsteam.
Du tar fram, förtydligar och följer upp funktionella och tekniska krav tillsammans med relevanta intressenter.
Du säkerställer framdrift genom att följa upp leverans, prioriteringar, tid, budget och kundupplevelse.
Du för dialog med utvecklingsteam och andra parter kring API:er, databaser, CMS, integrationslösningar och betalsystem.
Du bidrar till att projekt styrs effektivt, både i agila arbetssätt och i mer traditionell projektstyrning.
KravMinst 3-5 års erfarenhet av att leda digitala projekt i tvärfunktionella team
Erfarenhet av teknisk kravställning och koordinering av utvecklingsresurser
Förståelse för API:er, databaser, CMS, integrationslösningar och betalsystem
God kännedom om säkerhet och användbarhet
Kunskap om agila metoder (Scrum, Kanban) samt traditionell projektstyrning
Flytande svenska
MeriterandeErfarenhet av arbete med affärssystem som IFS, Lime och Probill, samt integrationer och automation i dessa miljöer
Arbetslivserfarenhet från el- och energibranschen
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
