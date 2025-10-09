Teknisk IT-projektledare
2025-10-09
Hösten är ofta en tid för reflektion, en möjlighet att se framåt och fundera på nästa kapitel i karriären. Kanske är det just nu du vill ta nästa kliv och forma din framtid? Genom att starta processen redan idag kan du möta det nya året med nya möjligheter och ny energi. Hos Nexer får du växa och utvecklas i en miljö som präglas av framåtanda och framtidstro.
Som konsult på Nexer får du arbeta med varierande uppdrag inom olika tekniker och branscher. Hos oss är varje uppdrag en chans att växa - vi tror stenhårt på utveckling. Vi tror också på en hållbar och långsiktig anställning, där kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid är självklara delar av vardagen.
Vem är du?
Det rör på sig på marknaden och hos oss på Nexer i Jönköping fortsätter vi att stärka vårt framgångsrika team - nu söker vi erfarna IT-projektledare med teknisk förståelse och god förmåga att skapa struktur, samarbete och resultat i komplexa uppdrag.
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av teknisk projektledning i IT-miljö och som vill arbeta nära kundens verksamhet med att:
Leda IT-projekt från idé till implementering
Utveckla processer, system och arbetssätt
Driva projekt inom digitalisering, systembyten, molnresor eller integrationer
Stötta kunden i förändringsarbete och förbättrade arbetssätt
Som senior projektledare tar du en central roll i våra kunders digitala transformation. Du leder strategiskt viktiga projekt inom IT och informationshantering - från förstudie till implementering - och agerar länk mellan kund, tekniska specialister, försäljning och leveransorganisation.
Du har erfarenhet av att självständigt driva IT-projekt, exempelvis inom processkartläggning, systeminförande eller verksamhetsutveckling. Vi ser gärna att du arbetat enligt etablerade projektmetoder som PPS, Prince2, Scrum eller liknande. En god förståelse för utveckling och teknik ser vi som en självklarhet i rollen, och har du dessutom en projektledarcertifiering (exempelvis PMI, IPMA eller motsvarande) är det meriterande.
Har du även erfarenhet från offentlig sektor är det ett stort plus.
Rollen kräver att du obehindrat kan kommunicera på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Det är en förutsättning för att lyckas i våra kunddialoger och i teamet.
Som person är du strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en central roll i projekt och har lätt för att skapa förtroende. Du kommunicerar tydligt med olika målgrupper och håller ihop både detaljer och helhet. Du är van att arbeta självständigt, men gillar också att samarbeta med andra för att driva saker framåt.
Vilka är vi på Nexer i Jönköping?
Som konsult hos Nexer i Jönköping får du arbeta i spännande och utvecklande uppdrag som finns inom både offentlig och privat sektor. Vi arbetar med några av de mest teknikdrivna branscherna, exempelvis automotive, försvar och automatiserad industri.
Vi tror på kraften i mångfald och vi strävar efter att varje individ ska kunna växa - både i sin yrkesroll och som människa. Våra värderingar, "Passion & Execution", genomsyrar allt vi gör. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vårt lokala team, där vi lägger stor vikt vid gemenskap, trygghet och tillhörighet. Vi sätter alltid dig som konsult i första rummet.
Som konsult utför du uppdraget antingen på plats hos kund, i Nexers egna lokaler eller hemifrån, ofta i en hybridkombination. Antingen arbetar du självständigt i uppdraget eller så ingår du i ett team med flera kollegor från Nexer.
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Petra Sivefäldt, på petra.sivefaldt@nexergroup.com
.
Observera att vi genomför bakgrundskontroller via extern partner på alla kandidater som erbjuds anställning. Detta är en naturlig del av vår process och syftar till att skapa trygghet för både dig och Nexer.
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
Läs mer om Nexer härwww.nexergroup.com
Lön enligt överenskommelse
