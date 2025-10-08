Teknisk Förvaltare till Uppsala!
Bli en del av Bredablicks team! Vi är ca 670 entusiastiska medarbetare som levererar toppkvalitet inom förvaltning och facility services runt om i landet. Hos oss får du inte bara en karriär, utan en språngbräda mot en spännande framtid. Med vår snabbväxande kultur och entreprenörsanda blir varje dag en ny möjlighet till utveckling. Tillsammans strävar vi efter nöjda kunder, hög lönsamhet och stark tillväxt. Kom och väx med oss på Bredablick!Om tjänsten
Upptäck en spännande möjlighet som teknisk förvaltare där ditt huvudansvar är att vårda och stärka våra kundrelationer. Som fastighetsförvaltare hos oss kommer du att ha en central och inflytelserik roll i att säkerställa att våra kunders fastigheter förvaltas på ett effektivt och professionellt sätt. Du kommer att arbeta med bostadsrättsföreningar och ansvara för en varierad kundportfölj, samtidigt som du bidrar till verksamhetsutveckling.
Vi fokuserar på att erbjuda en god kundresa i Uppsala genom proaktiv förvaltning med fokus på långsiktighet och hållbarhet. Du kommer att samarbeta nära med våra kunder för att förstå deras behov och bygga långvariga, förtroendefulla relationer. Genom att arbeta proaktivt och fungera som rådgivare inom fastighetsförvaltning kommer du att hjälpa våra kunder att optimera sina fastigheter.
Du kommer ha ett övergripande ansvar för kundernas tekniska förvaltning och i nära samarbete med driften säkerställa att vi levererar enligt avtal. Ditt arbete och prestationer bedöms främst utifrån kundnöjdhet, där din förmåga att utveckla och stärka ditt kundkonto med merförsäljning spelar en central roll.
Hos oss blir du en del av ett dynamiskt och innovativt team som uppmuntrar nytänkande och kontinuerlig utveckling. Vi värdesätter ditt engagemang och ser fram emot att du bidrar till vår gemensamma framgång. Du kommer vara en drivande faktor i att aktivt bidra till att bygga upp och utveckla vår verksamhet. Vidare kommer det att ges stora möjligheter till att vara med och forma din framtida roll och växa tillsammans med oss.
Dina arbetsuppgifter inkluderar
• Kontinuerlig kundkontakt och uppföljning
• Teknisk rådgivning åt kunderna
• Handlägga försäkringsärenden
• Driva mindre fastighetsrelaterade projekt
• Hantera dagliga driftsfrågor för tilldelade fastigheter
• Koordinera och övervaka underhålls- och reparationsarbeten
• Säkerställa efterlevnad av alla relevanta lagar och förordningar
• Samarbeta med leverantörer och externa tjänsteleverantörer
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning
• Har förståelse för ekonomisk förvaltning och budgetering
• Har en relevant eftergymnasial utbildning inom fastighetsteknik eller liknande
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal såväl som i skrift.
• Goda erfarenheter i office-paket och god IT-vana.
• Har B-körkort.
För att trivas i rollen tror vi att du som person
• Samarbetar väl med andra. I rollen kommer du att samarbeta både internt och externt.
• Är driven. Det är viktigt att du är engagerad i ditt arbete samt drivs av utmaningar och att nå bästa möjliga resultat.
• Är serviceinriktad. Servicen mot våra kunder och intressenter är kärnan i vår verksamhet, därför ställer vi höga krav på kundbemötandet.
• Är flexibel. I rollen krävs det att du tar ansvar och anpassar din tid utefter dina uppgifter.
• Är noggrann. Det är viktigt att du är uppmärksam på detaljer då du även kommer att sitta med administration.
• Har en stark organisatorisk och administrativ förmåga. Du har lätt för att strukturera upp din dag och dina arbetsuppgifter samt har förmågan att arbeta självständigt och hantera flera projekt samtidigt.
Vi erbjuder:
• En stimulerande arbetsmiljö i ett växande företag
• Möjligheter till professionell utveckling och karriärutveckling
• Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
Övrig information
• Placering: Uppsala
• Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 mån provanställning
• Start: Enligt överenskommelse
