Teknisk förvaltare parkering
Västra Götalandsregionen / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-04-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Teknisk förvaltare med parkeringsuppdrag
Vill du arbeta med teknisk förvaltning i en komplex och samhällsviktig verksamhet där parkering, mobilitet och hållbar utveckling står i fokus? Nu söker vi en teknisk förvaltare med inriktning mot parkeringsverksamhet till Västfastigheters parkeringsbestånd inom Västra Götalandsregionen.
Om verksamheten
Regionområde Västfastigheter bygg och förvaltning har kundansvar, är representant för fastighetsägaren i frågor som rör regionens fastighetsbestånd och försörjer regionens verksamheter med lokaler. Regionala Fastigheter som är en del av Västfastigheter bygg och förvaltning ansvarar för förvaltningen av regionens regionala fastigheter och hela parkerings verksamheten som berör våra egenägd fastigheter och stöd mot extern inhyrning.
Du blir en del av en enhet med cirka 16 medarbetare bestående av fastighetsförvaltare, projektledare, tekniska samordnare och tekniska förvaltare. Verksamheten omfattar även flera pågående och planerade nybyggnadsprojekt i bland annat Göteborg, Uddevalla, Borås och Alingsås.
Om rollen
Som teknisk förvaltare med parkeringsuppdrag har du en central roll i att utveckla, förvalta och följa upp parkeringsverksamheten ur ett tekniskt, ekonomiskt och strategiskt perspektiv. Rollen kombinerar förvaltning, administration och utvecklingsarbete.
Du arbetar både operativt och strategiskt, med ansvar för planering, uppföljning och utveckling av system, avtal och tjänster kopplade till parkering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och följa upp betaltjänster och avtal inom parkeringsverksamheten
Medverka vid upphandlingar knutna till enheten
Ansvara enhetens driftuppdrag kopplat till skyltprogram, linjemålning och tekniska driftsfrågor
Förbereda underlag i mobilitetsfrågor för exempelvis regionens mobilitets- och taxaplanering
Hantera parkeringsadministration, uthyrning, kommunikation, laddinfrastruktursplanering, betaltjänster och statistik.
Samordna och följa upp leverantörsavtal knutna till parkeringsverksamheten.
Bidra till utveckling av hållbara resor, till exempel genom uppföljning och planering utifrån regionens cykelstrategi.
Planera och genomföra trygghetsvandringarPubliceringsdatum2026-04-23Kvalifikationer
Yrkeshögskoleutbildning inom trafikplanering eller likvärdig utbildning i kombination med erfarenhet
Du har erfarenhet av att arbeta i rollen som planeringsledare eller motsvarande, inom parkeringsverksamhet
Meriterande med erfarenhet inom arbetsledning för liknande verksamhet, samt bakgrund av arbete inom offentlig förvaltning, inklusive ansvar för övergripande förvaltningsuppgifter samt erfarenhet av att arbeta med strategiska frågeställningar kopplade till drifts- / förvaltningsfrågor inom parkeringsområdet.
Du är handlingskraftig och har ett systematiskt arbetssätt med god förmåga att fatta snabba beslut och agera utifrån dessa. Du har ett inflytande och en stabilitet som främjar ett gott samarbetsklimat. God förmåga att kommunicera, såväl muntligt som skriftligt samt förhandlingsvana och god affärsmässighet. Placering vid regionens hus i Göteborg. Resor ingår i tjänsten, och där det är möjligt använder vi gärna kollektivtrafik vid resande. Körkort krävs för rollen.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Vi uppskattar att du formulerar dig på ett sätt som visar på ditt personliga sätt att skriva och kommunicera
Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella vidare i processen. De kandidater som går vidare bjuds in till en första intervju på plats på Regionens Hus i Göteborg. Första intervjuerna är planerade till 18 maj så gör gärna en markering i kalendern redan nu.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Varmt välkommen med din ansökan senast 8 maj.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
)
462 80 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västfastigheter Bygg och Förvaltning Kontakt
Carl-Fredrik Bundy 072-2441748 Jobbnummer
9871811