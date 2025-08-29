Teknisk förvaltare
Teknisk förvaltare till Willhem i Stockholm
Vill du verka för hållbara fastigheter och har kunskap och intresse för teknik? Willhem tar nu ett krafttag för att rusta upp sitt fastighetsbestånd såväl drift- som byggtekniskt och utökar organisationen i Stockholm med en teknisk förvaltare. Vi söker dig som med ditt tekniska kunnande vill göra skillnad på vår resa framåt!
Willhem Stockholm äger och förvaltar nästan 5000 lägenheter och en liten del kommersiella lokaler. Beståndet är beläget i olika delar av Stockholm och utgörs av både äldre och nyproducerade fastigheter. Nu söker vi en teknisk förvaltare som utgår från vårt kontor i Fittja där du kommer välkomnas av gott team på 8 kollegor bestående av förvaltare, biträdande förvaltare, drifttekniker och bovärdar. Tillsammans är vi ett sammansvetsat team som sätter laget före jaget, med högt i tak och mycket engagemang.
Om Rollen
Som teknisk förvaltare kommer ditt fokus att vara välmående och långsiktigt hållbara fastigheter och din byggtekniska kunskap kommer att vara ett välkommet bidrag till Stockholms förvaltning. Du kommer ansvara för att vårt bestånd underhålls och utvecklas kostnadseffektivt och med en kvalitativ drift. I din roll kommer du att utföra flertalet projekt i vårt bestånd. En viktig del blir att utifrån ditt helhetsperspektiv göra bedömningen vilka insatser som gör störst nytta för att nå våra affärsmässiga mål. Som teknisk förvaltare kommer du att ha ett nära samarbeta med kollegor inom förvaltningen, vi arbetar som ett lag och förvaltar inte bara, vi utvecklar! Du kommer att vara en viktig del av Stockholms ledningsgrupp och du rapporterar till Fastighetschefen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Skadehantering, planera och driva mindre projekt
• Planera och driva mindre projekt inom drift, underhåll och renovering.
• Vara delaktig i upphandling av ramavtal
• Vara en aktiv del av Willhem Stockholms underhålls- och affärsplanering
• Driva försäkringsärenden i samband med skador
• Säkerställa att myndighetskrav efterföljs, planera och budgetera för åtgärder
Stötta och vidareutveckla bovärdar i det dagliga arbetet.
Vi söker dig med relevant eftergymnasial utbildning inom tex projektledning, byggnadsteknik eller förvaltning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
För att komma in i rollen på ett bra sätt ser vi att du har några års arbetserfarenhet som har gett dig kunskaper att driva mindre projekt och hantera skador med medföljande försäkringsärenden. Du har en förståelse för helheten i förvaltning, vilket hjälper dig att prioritera och ta de bästa besluten utifrån läge. Har du dessutom kunskaper inom drift och energieffektivisering så är det meriterande. För rollen krävs också att du har körkort.
Vi söker en lagspelare som gillar utmaningar och som motiveras av att kunna göra skillnad inom dina områden - utveckling och underhåll av fastigheter. För att trivas hos oss tror vi att du är prestigelös och nyfiken på att lära nytt och utvecklas. Du har inget emot att lyfta luren till en kund eller hjälpa en kollega som behöver din hjälp och du värderar relationer högt med såväl kunder, kollegor som entreprenörer.
Willhems erbjudande
Hos oss välkomnas du till ett framåtriktat bolag där du kommer att få ett stort eget ansvar och möjligheter att påverka vår verksamhet framåt. Dina idéer kommer att tas till vara och vi är orädda och testar gärna nya vägar framåt. Förespråkar du laget före jaget kommer du trivas hos oss. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, sjukförsäkring, kompetensutveckling och regelbundna trivselaktiviteter.
Välkommen med din ansökan via https://jobb.willhem.se
senast den 21 september. Vid frågor angående tjänsten kontakta fastighetschef Ulrika Sand på mail: ulrika.sand@willhem.se
. Urval kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Innan erbjudande om anställning genomförs en bakgrundskontroll som innehåller rättslig och ekonomisk information.
På Willhem jobbar vi för att både hus och människor ska må bra. Som ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige är vår vision att skapa hyresbostäder där människor trivs och kan känna sig stolta över sitt boende. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ca 280 personer arbetar idag hos Willhem. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 59 miljarder och ägare är Första AP-fonden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på story.willhem.se Varaktighet, arbetstid, etc.
