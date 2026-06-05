Avdelningsdirektör Verksamhetsstöd - Eskilstuna
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2026-06-05
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Fortifikationsverket söker avdelningsdirektör verksamhetsstöd i en tid där Sveriges försvar växer snabbt. Vi söker dig som vill bidra i en central roll med ansvar för stödfunktioner där du ska bygga, utveckla och leda genom andra ledare i en komplex och samhällsviktig verksamhet. Hos oss kombineras strategiskt ledarskap, utveckling och förändringsarbete med ett tydligt uppdrag – att stärka Sveriges försvarsförmåga.
Fortifikationsverket lägger grunden för Sveriges försvar. Vi äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Vi befinner oss i en av de mest betydelsefulla utvecklingsresorna i myndighetens historia. Med unik kompetens inom fortifikation, skydds- och anläggningsteknik skapar vi robusta och säkra miljöer för totalförsvarets behov.
Var med och utveckla stödet för Sveriges försvarsförmåga
Fortifikationsverket växer och hanterar en ökad mängd uppdrag i form av omfattande förvärv och nybyggnationer samtidigt som vi rustar och lyfter vårt befintliga fastighetsbestånd. Allt för att möta totalförsvarets växande behov. Vi stöttar Försvarsmakten och våra andra partners när de anpassar sin verksamhet efter rådande omvärldsläge.
Vi inrättar nu en avdelning för centralt verksamhetsstöd som innefattar bland annat informationsförvaltning med registratur, arkiv och ritningar, internt servicecenter, driftcentraler, inköp, upphandling, egen lokalförsörjning och internservice. Fortifikationsverket genomför just nu en bredare översyn av organisationen och det kan innebära att de ansvarsområden som ingår i avdelningen kan komma att förändras.
Vi behöver upprätthålla hög leveransförmåga i våra stödfunktioner och närhet till våra partners i deras vardag. Vi söker en chef och ledare med starkt fokus på ledarskap och leverans, med förmåga att bygga och utveckla goda relationer både internt och externt. Du är trygg i dig själv, vågar utmana befintliga arbetssätt och ställer rätt frågor till verksamheten.
Ditt uppdrag är att:
med effektivitet och hög servicenivå stödja organisationens behov
säkerställa att organisationen följer lagar och regler, och att handlingar hanteras säkert, effektivt och korrekt
utveckla förmågor som stödjer myndighetens huvudsakliga uppdrag och leveranser
skapa engagemang och gemensam riktning för verksamheter med olika kompetenser och perspektiv
säkerställa en god arbetsmiljö och hållbara förutsättningar för både chefer och medarbetare
företräda verksamheten med integritet, tillit och professionalism
Du rapporterar till generaldirektören och vårt huvudkontor finns i Eskilstuna. Tjänsten innebär resor inom Sverige och resor utomlands kan förekomma.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av arbete i ledande befattning och du är van att leda och nå resultat genom andra chefer. Du har även erfarenhet av organisationsövergripande arbete inom verksamhetsstöd. Du har dokumenterat god erfarenhet av utvecklingsarbete och förändringsledning. Du har även kunskap om informationssäkerhet och offentlig förvaltning.
För rollen krävs det att du har mycket goda ledaregenskaper samt att du har hög säkerhetsmedvetenhet. Du har även mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift, samt vana att använda administrativa stödsystem. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom säkerhet, försvarsnära miljö eller statlig myndighet.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du drivande och kommunikativ med mycket god strategisk och analytisk förmåga. Ditt ledarskap präglas av tydlighet i målbeskrivningar och beslut. Du kan förmedla dina budskap på såväl ledningsnivå som i den operativa verksamheten. Vidare är du strukturerad, har god prioriteringsförmåga och fokus på leveranser. Du har lätt för att skapa och utveckla relationer och agerar professionellt i din vardag. Du bidrar aktivt till utvecklingen av myndigheten. Vi behöver dig som på ett professionellt sätt kan balansera högt säkerhetsmedvetande med tydligt fokus på att snabbt bygga försvarsförmåga genom vision och utveckling.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en nyckelroll i en verksamhet med högt tempo, stort ansvar och tydligt utvecklingsfokus. Hos oss arbetar du i komplexa och samhällsviktiga sammanhang tillsammans med cirka 1500 engagerade kollegor över hela landet – i en organisation där förändringskraft, samarbete och snabb utveckling driver oss framåt. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss och här får du goda möjligheter till kompetensutveckling
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, placeringsort är Eskilstuna. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 24 juni 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Monica Landmark, tel 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
753 33 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9950898