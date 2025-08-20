Teknisk Dokumentationsansvarig till SJ!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
SJ står inför spännande möjligheter och utmaningar med digital innovation i fokus. Vi växer och söker nu en Dokumentationsansvarig som vill vara med på vår förändringsresa!
OM TJÄNSTEN
Som Dokumentationsansvarig ingår du i ett produktteam och ansvarar för teknisk dokumentation för mjukvaruinstallation ombord på SJs fordon. Du sätter ramar och processer för dokumentationen, samarbetar med olika funktioner och säkerställer att arbetet uppfyller relevanta standarder.
Du erbjuds
• Vi erbjuder en utvecklande roll i ett framåtblickande företag med fokus på digital innovation och samarbete mellan IT och verksamhet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta nära hela teamet med fokus på att ta fram den tekniska dokumentation som krävs för att installera mjukvara ombord.
• Framtagning av teknisk dokumentation enligt EN-50657
• Stötta teamet i dokumentationsprocesser för fordonsprojekt och releaser
• Leda arbete med andra avdelningar (Fordon & IT Säkerhet) gällande dokumentation
• Ta fram ramar, struktur och processer för teknisk dokumentation
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av komplexa projekt och dokumentation i tekniska miljöer
• God kunskap om EU-direktiv kopplat till dokumentationskrav
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
• Erfarenhet av mjukvaruutveckling
• Teknisk utbildning inom datateknik, teknisk fysik, systemutveckling eller systemvetenskap. Alternativt annan relevant utbildning som bedöms likvärdig
• Bekväm i agil miljö
Det är meriterande om du har
• Insyn i EN-50657 standarden (Software on Board Rolling Stock)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113911". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9466329