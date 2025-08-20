Teknisk Dokumentationsansvarig till SJ!

Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm
2025-08-20


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

SJ står inför spännande möjligheter och utmaningar med digital innovation i fokus. Vi växer och söker nu en Dokumentationsansvarig som vill vara med på vår förändringsresa!

OM TJÄNSTEN
Som Dokumentationsansvarig ingår du i ett produktteam och ansvarar för teknisk dokumentation för mjukvaruinstallation ombord på SJs fordon. Du sätter ramar och processer för dokumentationen, samarbetar med olika funktioner och säkerställer att arbetet uppfyller relevanta standarder.

Du erbjuds

• Vi erbjuder en utvecklande roll i ett framåtblickande företag med fokus på digital innovation och samarbete mellan IT och verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER

Publiceringsdatum
2025-08-20

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta nära hela teamet med fokus på att ta fram den tekniska dokumentation som krävs för att installera mjukvara ombord.

• Framtagning av teknisk dokumentation enligt EN-50657
• Stötta teamet i dokumentationsprocesser för fordonsprojekt och releaser
• Leda arbete med andra avdelningar (Fordon & IT Säkerhet) gällande dokumentation
• Ta fram ramar, struktur och processer för teknisk dokumentation

VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av komplexa projekt och dokumentation i tekniska miljöer
• God kunskap om EU-direktiv kopplat till dokumentationskrav
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
• Erfarenhet av mjukvaruutveckling
• Teknisk utbildning inom datateknik, teknisk fysik, systemutveckling eller systemvetenskap. Alternativt annan relevant utbildning som bedöms likvärdig
• Bekväm i agil miljö

Det är meriterande om du har
• Insyn i EN-50657 standarden (Software on Board Rolling Stock)

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A

Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113911".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Academic Work Sweden AB (org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se

Arbetsplats
Academic Work

Jobbnummer
9466329

Prenumerera på jobb från Academic Work Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Academic Work Sweden AB: