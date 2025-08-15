Teknisk delprojektledare IT
2025-08-15
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Delprojektledare IT/Nät till ett omfattande och långsiktigt infrastrukturprojekt där målet är att utveckla ett modernt huvudkontor på cirka 52 000 kvm. Projektet innefattar avancerade tekniska installationer och miljöer, där vissa delar genomförs i egen regi enligt gällande regelverk. Inflyttning beräknas ske under första kvartalet 2030.
I rollen kommer du att ansvara för delprojekt inom IT- och nätinfrastruktur, med särskilt fokus på tekniska installationer (UPS, reservkraft, kylsystem) samt tekniska lokaler (server-, teknik- och korskopplingsrum). Arbetet omfattar både praktiska och administrativa uppgifter och kräver god förståelse för hur IT och nät integreras i en större bygg- och infrastrukturkontext.
Ansvarsområden
Leda delprojektets tidplan, budget och leveranser
Upprätta kravspecifikationer och kompetensbehov
Säkerställa resurser och samordning med övriga tekniska discipliner
Planera, följa upp och rapportera projektets progress
Driva samverkan och dialog med verksamheten och kravställare
Säkerställa att alla tekniska krav och standarder efterlevs
Hantera projektets risker enligt fastställda rutiner
Ta fram underlag för ytor och IT-infrastruktur (fiber, kanalisation, nätverk m.m.)
Ge rådgivning och stöd i frågor om IT-infrastruktur till byggherre och fastighetsägare
Ta fram upphandlingsunderlag enligt LOU, LUF och LUFS samt delta i utvärderingar
Granska projekteringsunderlag, skisser och ritningar samt ge återkoppling
Delta i veckovisa projektmöten och redovisa status för delprojektet
Uppdatera projektstatus i projektverktyg (t.ex. Antura)
Sammanställa slutrapport och säkerställa överlämning till driftorganisation
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av att leda projekt inom IT- och nätinfrastruktur
Har mycket god kunskap om tekniska installationer (UPS, reservkraft, kylsystem) och tekniska lokaler
Är strukturerad, resultatinriktad och har mod att driva ditt arbete framåt
Har god pedagogisk förmåga och kan göra komplexa samband lättförståeliga
Har förmåga att skapa engagemang och samverkan mellan olika aktörer
Förstår hur projektets olika delar samspelar och kan göra väl avvägda prioriteringar
