Teknisk customer support till Chemetall

2025-08-29
Trivs du i en roll med varierade uppgifter där du får ta eget ansvar och uppmuntras till att komma med egna idéer och initiativ för att utveckla verksamheten? Har du dessutom god förståelse för B2B customer support och är redo att ta nästa steg i karriären?
OM TJÄNSTEN
Nu söker vi Chemetalls nya kollega för ett föräldrarvikariat på drygt 1 år där chanser till förlängning kan förekomma då bolaget är i en utvecklingfas.
I denna roll som customer support kommer du att vara en central figur i vår kunds dagliga drift, med fokus på att säkerställa smidiga processer för deras nordiska kunder. Du kommer att arbeta nära både interna team och externa parter för att lösa utmaningar och upprätthålla hög kundnöjdhet. Rollen innebär mycket självständigt arbete och problemlösning.
Hos vår kund agerar alla som ett team och stöttar upp varandra för att nå framgång och bra samarbeten internt i verksamheten och externt gentemot kunderna.
Chemetall är ett internationellt företag som sköter logistisk av kemiska ämnen och du kommer få sitta i deras ljusa och fräscha kontor precis vid älven i Hisings-Backa. Arbetet är förlagt på plats med möjlighet till flexibilitet 2 dagar i veckan.
Du erbjuds
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Du blir en del av ett stöttande team där vi värdesätter samarbete och nya idéer. Förmåner inkluderar utvecklingsprogram och en kultur som uppmuntrar till initiativ.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär primärt att hantera order- och kundadministration för deras nordiska B2B-kunder, med fokus på effektivitet och hög servicenivå.
• Hantera kundordrar, inklusive direktleveranser och orderhantering för Norge
• Upprätthålla veckovis kontakt med partners i Norge samt deras lager
• Administrera separata kundportaler och hantera fakturering av sidotjänster
• Utföra felsökning och problemlösning, särskilt inom SAP
• Hantera och uppdatera kundmasterdata
• Kommunicera primärt via mail med B2B-kunder och leverantörer
• Ansvara för avvikelserapportering i hela Skandinavien
VI SÖKER DIG SOM
• Godkänd gymnasial utbildning
• Flerårig god erfarenhet av customer support
• Avancerad systemvana
• Mycket god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift
• Grundläggande förståelse för B2B-processer
• Flytande i svenska och engelska
• Har ett intresse för teknik
Det är meriterande om du har
• Arbetat i SAP
• Har erfarenhet från likställd bransch
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Som en av de ledande globala aktörerna är vår kund experter på ytbehandling i alla dess aspekter. Kvalitetsprodukter och tjänster är en förutsättning för deras framgångsrika verksamhet men på Chemetall vet dem att det krävs mer än så för att vara deras kunders första val på en global marknad. Kemisk behandling av metallytor är vår kunds kärnkompetens! Som inget annat företag fokuserar dem deras världsomspännande verksamhet på utveckling och implementering av skräddarsydd teknologi och systemlösningar för ytbehandling.
