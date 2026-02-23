Teknisk Content Specialist
Vi tycker att hemelektronik är fantastiskt. Vi vill därför ge fler mer glädje, avkoppling, och produktivitet i vardagen! Vi gör prylar tillgängligt för alla så enkelt, billigt och hållbart som möjligt. För att lyckas är så klart våra grymma medarbetare det viktigaste vi har. Är du med?Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Vi älskar hemelektronik, inte bara prylarna - utan även känslan när rätt produkt verkligen gör skillnad i vardagen. I rollen som Teknisk Content Specialist blir du en nyckelperson i att skapa, utveckla och kvalitetssäkra våra tekniska texter och produktbeskrivningar. Du arbetar nära våra produktägare, grafiker och inköpsteam för att säkerställa att all information på våra plattformar är korrekt, tydlig och som hjälper kunden att fatta trygga beslut.
Det här är inte bara ett skrivjobb, det är en specialistroll där du äger och utvecklar hur vi arbetar med tekniskt content - från struktur och tonalitet till visuella uttryck och symboler. Här får du både ansvar och frihet. Du driver ett eget specialistområde och får stort utrymme att påverka och förbättra hur vi arbetar med tekniskt content framåt.
Du kommer bland annat att:
Skriva och korrekturläsa tekniska och informativa texter för våra produkter och kategorier.
Utveckla och standardisera textformat och arbetssätt.
Kvalitetssäkra översättningar och se till att våra texter håller en hög språklig nivå.
Skapa och redigera bildmaterial i Adobe Creative Cloud - främst Photoshop, Illustrator och InDesign.
Ta fram tekniska symboler, piktogram och kommunikationsmaterial för förpackning, webb och andra kanaler.
Samarbeta nära våra produktansvariga och grafiker för att säkerställa en enhetlig varumärkesupplevelse.
I tjänsten som Teknisk Content Specialist är du anställd av NetOnNet och arbetar inom koncernen Komplett Group, där NetOnNet ingår. Du rapporterar till Private Label Manager, som likt dig är placerad inom NetOnNet och arbetar för hela koncernen.
Vem är du?
Vi tror att du är en noggrann, strukturerad och kommunikativ person med ett brinnande intresse för tydlig och användarvänlig information. Du gillar att skapa ordning och enhetlighet - och trivs som bäst när du får kombinera text, teknik och visuellt uttryck. Du är en nyfiken och lösningsorienterad person som trivs i en miljö där högt tempo, handlingskraft, förbättring och samarbete är en självklar del av vardagen.
Du har:
Eftergymnasial utbildning inom kommunikation, grafisk design, informationsdesign eller liknande.
Dokumenterad erfarenhet av att skriva tekniskt orienterad information.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
God förståelse för produktspråk, målgruppsanpassning och informationsstruktur.
Mycket god kunskap i Adobe Photoshop, Illustrator och InDesign.
Meriterande: erfarenhet av E-commerce, PIM-system, paketering eller teknisk dokumentation.
Som person är du:
Analytisk, noggrann och strukturerad. Detaljer spelar roll!
Samarbetsorienterad och trygg i att navigera mellan många kontaktytor.
Kreativ, lösningsorienterad och nyfiken.
Van att arbeta i processer och hålla ordning även när tempot är högt.
Wow - det här är vi!
NetOnNets arbete präglas av fyra värdeord - #enkla, #nyfikna, #tillsammans och #handlingskraftiga - det är våra ledstjärnor i vardagen. För oss är också mångfald och inkludering viktigt, vi strävar efter att ha en bred mångfald på NetOnNet, dels för att vi ska spegla samhället i stort, dels för att mångfald berikar organisationen med viktiga insikter som ger ökad förståelse för företagets ständigt växande kundbas.
Vår arbetsplatsstrategi förenar det bästa av två världar, där vi kombinerar effektiviteten i det digitala arbetssättet med kreativiteten och styrkan med de fysiska mötena. Wow säger vi! Det ger dig möjlighet att arbeta hemifrån en viss del av arbetstiden. På det här viset vill vi forma ett starkt hållbart företag med medarbetare som utvecklas som individer som möjliggör starka resultat.
Hos oss får du:
En specialistroll med verklig påverkan
Möjlighet att sätta struktur och standard för tekniskt content
Ett team som brinner för både teknik och kundupplevelse
En vardag där idéer välkomnas och förbättring uppmuntras
Bli en del av vårt team
Vill du vara med och göra teknik enklare, tydligare och mer inspirerande? Då vill vi gärna höra från dig. Du söker enkelt genom att klicka på "Skicka ansökan" och registrerar därefter din ansökan. Vi läser ansökningarna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, gör det redan idag! Vi ser fram emot att höra mer om dig.
