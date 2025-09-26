Teknisk chef
Försvarsmaktens Logistik söker en Teknisk chef till Logistiksektionen inom Stödavdelningen. Hos oss får du möjlighet att bidra till förbandets tillväxt och utveckling. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Ett viktigt led i det förändringsarbetet är att etablera och utöka vår verksamhet på flera orter i Sverige. Vill du vara med i en händelserik tid och vara en del i FMLOGs utveckling?
Om staben
FMLOG stab är C FMLOG:s stöd i ledning och styrning av förbandet.
Som Teknisk Chef ingår du i Logistiksektionen på Stödavdelningen. Logistiksektionen ansvarar för att stödja förbandet inom logistik och teknisk tjänst. Sektionen planerar, samordnar och funktionsleder logistik (förnödenhetsförsörjning inklusive materielförsörjning och teknisk tjänst).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Teknisk chef ansvarar du bland annat för följande:
• Samordning och prioritering av teknisk tjänst inom både staben och förbandets underställda enheter. Arbetet omfattar även nära samarbete med tekniska chefer vid försvarsgrenar och Försvarsstabens stödenhet.
• Utarbetar planer för uppföljning, analys, värdering och utveckling inom eget funktionsområde - teknisk tjänst.
• Som medarbetare vid FMLOG ska du även medverka i uppföljning och förbandsbesök.
Resor såväl som helgarbete förekommer.
• Officersexamen - Teknisk officer (OR6-8 eller OF1-3)
• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet inom teknisk tjänst med tyngdpunkt på fordon.
• Goda kunskaper i Lift och Prio.
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• Körkort B, manuell växellåda
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av arbete som Teknisk chef eller Stabsofficer teknisk tjänst
• Erfarenhet av arbete i högre stabsnivå (Regional stab, Försvarsgrensstab eller Högkvarteret)
• Relevant erfarenhet ifrån Försvarsgren/FMLOG/FMTS/FMTIS eller HKVDina personliga egenskaper
Som person är du ansvarsfull, noggrann och initiativrik. Du har en god förmåga att kunna växla mellan att arbeta självständigt och arbeta i grupp och en hög förmåga att hantera flera olika uppgifter samtidigt som stundtals är under tidspress. Du har ett lösningsorienterat och kommunikativt förhållningssätt och är mål-och resultatfokuserad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Arbetsort: Stockholm
• Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen:
Kontakta Johan Sjödin
Upplysningar om rekryteringsprocessen:
Kontakta HR-generalist Sandra Rosén Larsson
Fackliga företrädare:
• Madeleine Bagge, SACO.
• Eva-Britt Steen, SEKO.
• Julia Back, OFR/O.
• Håkan Antonsson, OFR/S.
Samtliga ovan nås via Försvarsmaktens växel 010-823 93 00.
Ansökan - instruktion:
Sista dag att ansöka är 2025-10-24.
För att skapa en så rättvis urvalsprocess som möjligt arbetar vi med urvalsfrågor som ersätter det personliga brevet. Utöver det behöver vi endast ditt CV. I fältet för ansökningsbrev skriver du enbart enligt instruktionen - ingen bilaga behöver bifogas.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
