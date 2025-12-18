Teknisk ansvarig - VMware & Serverinfrastruktur
2025-12-18
Vill du ta ett helthetsansvar för vår serverinfrastruktur, med särskilt fokus på VMware-plattformen?
Då kan det vara dig vi söker!
Regionens ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i Region Uppsalas olika verksamheter och regionen kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Ledningskontoret leds av regiondirektören och har en styrande, stödjande och samordnande roll i Region Uppsala. På Ledningskontoret finns avdelningen för ekonomi och styrning, avdelningen för regional utveckling, IT-avdelningen, HR-avdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen, information- och kommunikationsavdelningen samt avdelningen för planering och utveckling.
Ledningskontoret har cirka 1 000 medarbetare. Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling -välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
Region Uppsala ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Uppsala län. Med över 12 000 medarbetare är vi en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör i samhällsutvecklingen. Vi är också hemvist för Akademiska sjukhuset och samverkar nära med Uppsala universitet och andra forskningsmiljöer.
IT-avdelningen är en del av Ledningskontoret och arbetar med att utveckla och förvalta en stabil, säker och framtidsinriktad digital infrastruktur. Här får du möjlighet att vara med och forma lösningar som stödjer vård, forskning och innovation i en av Sveriges mest kunskapsintensiva regioner.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för vår serverinfrastruktur, med särskilt fokus på VMware-plattformen. Du kommer att ansvara för tjänsten Serverinfrastruktur, vilket omfattar serverhotell, containrar och backup-lösningar. I rollen ingår plattformsarbete i VMware, hantering av VMware VCF, automation, VSAN och NSX för nätverksvirtualisering. Det är meriterande om du har erfarenhet av VxRail. Du arbetar även med Tanzu Kubernetes för containerhantering och Rubrik CDM för backup. Du arbetar med drift, utveckling och optimering av miljön. Samt som tekniskt ansvarig ansvarar du för dokumentation, omvärldsbevakning, prognoser och utbildningsmaterial kopplat till tjänsten. Du blir del av ett engagerat team där dina kollegor och du har olika specialiteter men arbetar tätt tillsammans med daglig drift, i projekt och innovation. Arbetet sker i nära samverkan med verksamhetsrepresentanter och andra IT-specialister.Publiceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av avancerat arbete med VMware plattformen och serverinfrastruktur. Du har djup kunskap om VMware VCF, VSAN, automation och NSX, samt erfarenhet av containertekniker (i Tanzu Kubernetes) och backup-lösningar (i Rubrik CDM). Erfarenhet av VxRail är meriterande. Du är van att dokumentera, göra prognoser och ta fram planer för utvecklingen framåt. Du har god kommunikativ förmåga, arbetar självständigt och strukturerat, och trivs i en miljö där teknik och samarbete står i fokus.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta med modern teknik i en samhällsviktig organisation. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team där innovation och samarbete är centralt. Vi erbjuder kompetensutveckling, interna nätverk och ett arbetsklimat där du får möjlighet att växa. Region Uppsala erbjuder trygg anställning med kollektivavtal, förmåner och flexibla arbetssätt.
Vill du veta mer?
Denna rekrytering sker i samarbete med Experis och ansvarig Rekryteringskonsult Anne Wegar svarar gärna på eventuella frågor och nås på anne.wegar@se.experis.com
eller 0709-535880.
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 072-209 45 44
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-30. Bifoga gärna CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet av liknande miljöer och varför du vill arbeta hos oss.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
