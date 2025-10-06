Teknisk analytiker inom energisystem
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi planerar att bygga en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period.
Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.Vad kan vi erbjuda dig?
Som teknisk analytiker kommer du bli expert på våra fjärrvärme- och fjärrkylasystem genom simulering och analys med hjälp av våra digitala systemstöd.
Dina analyser kommer stödja hela organisationen, och ligga till grund för beslutsfattande. Du kommer arbeta längs hela systemvärdekedjan; från bränsle till kund, och längs hela projektprocessen; från idé till drift och underhåll. Med hänsyn till rollens omfattning är det födelaktigt om du dessutom har erfarenhet av arbete med strategiska frågor- antingen inom kraftvärmeindustrin eller energibranschen.
Tillsammans med analysenhetens affärsanalytiker kommer du analysera diverse projekt och initiativ, samt befintliga och framtida affärer. Gruppens arbetskultur präglas av öppenhet och självledarskap, där varje teammedlem förväntas ta egna initiativ och fatta kloka, hållbara beslut. Vi är trygga i våra analyser och är övertygade om att företaget kommer utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Hos oss har du möjlighet att göra en verklig skillnad och säkerställa en positiv utveckling av både företaget och samhället.
Rollen avser en tillsvidareanställning och har sin utgångspunkt i Hjorthagen, Stockholm. Denna roll kräver säkerhetsprövning, varför du behöver ha ett svenskt medborgarskap.
Varför jobba med mig?
För att ha kul, utvecklas och blir en del av ett härligt team! Som ledare är jag engagerad, tillgänglig har en god helhetssyn och tror på individernas förmåga. Jag inspireras av människor som vill utvecklas och vågar utmana i syfte att utveckla. För mig är teamet viktigt, jag tror att samarbete, tillit och en genuin vilja att hjälpa varandra är avgörande för framgång. Hos oss värnar vi om ett hållbart arbetsliv och ett fungerande livspussel. Min roll är att vara en god ledare som stöttar dig och din utveckling. Jag vill att du är nyfiken och tar initiativ för att utveckla din och företagets analytiska förmåga
Tomas Franzén, Chef Affärsutveckling Analys
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Helhetssyn - Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
• Problemlösande analysförmåga - Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
• Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Självgående - Tar ansvar för dina uppgifter. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
• Strategisk - Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och ev. konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.
Krav
• Civilingenjörsutbildning eller motsvarande utbildning i kombination med för rollen relevant arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av arbete med fjärrvärme eller fjärrkyla
• Erfarenhet av simulering och optimering av energisystem
• God kunskap om fjärrvärme- och/eller fjärrkylasystemets uppbyggnad och dynamik
• Svenskt medborgarskap
• God kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
• Idag är jag produktområdesansvarig och produktledare för Intelligy Solutions, som vi kallar vår digitala plattform nuförtiden. Nu är den sedan länge en integrerad del i vår egen systemoptimering, men dessutom erbjuder vi den som en tjänst till andra energibolag, som Tekniska verken i Linköping eller Sollentuna energi och miljö, säger Jessica, produktansvarig för Intelligy Solutions.
Vi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. Läs våra berättelser här.
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på stockholmexergi.se/virtuell-vartaverket eller stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket. Det fungerar i både dator och mobil.
Välkommen med din ansökan senast 20 oktober. (Urval och intervjuer sker löpande)
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare.
