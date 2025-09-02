Teknisk affärsansvarig till Stranda
Unik Resurs I Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Mönsterås Visa alla maskiningenjörsjobb i Mönsterås
2025-09-02
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Mönsterås
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
, Nybro
eller i hela Sverige
Om Stranda AB
Stranda grundades 1988 som ett konstruktionsföretag byggt på idéer om produktionstekniska lösningar och fixturer. Sedan den första CNC-maskinen köptes 1995 har verksamheten vuxit till ett stabilt företag inom legoproduktion och teknisk service, med fokus på skärande bearbetning, svetsning och montering i olika material och seriestorlekar. Tack vare en modern maskinpark, ett omfattande materiallager och engagerade medarbetare kan vi erbjuda både flexibilitet, hög leveransprecision och teknisk kompetens i dialog med våra kunder.Idag Stranda AB ett familjeföretag med stark lokal förankring och omkring 20 medarbetare som tillsammans driver verksamheten framåt. Här är lagandan central - vi löser uppdrag tillsammans och lyckas genom att kombinera våra kompetenser och erfarenheter. Med långsiktiga relationer, korta beslutsvägar och nära dialoger har vi byggt en kultur där trivsel, engagemang och ansvar går hand i hand.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som teknisk affärsansvarig blir du en nyckelperson i Strandas fortsatta utveckling. Rollen är bred och kombinerar affärsmässigt ansvar med teknisk förståelse och strategisk påverkan. Du blir en del av ledningsgruppen och deltar aktivt i att fatta såväl operativa som strategiska beslut - alltid tillsammans med övriga kollegor i ledningen.I vardagen innebär det att du driver kunddialoger med både befintliga och nya kunder, tar fram offerter och representerar Stranda på mässor. Samtidigt har du en nära kontakt med produktion, planering, inköp och konstruktion för att säkerställa att kundens behov omsätts i genomförbara lösningar. Det är en hybridroll där du förväntas ta egna initiativ, men alltid med lagets styrka i ryggen.Du är delaktig i hela flödet från första kunddialogen till leverans. Det kan handla om att räkna på jobb, köpa in material, samverka med produktion, tolka ritningar och följa upp leveranser - kort sagt att vara med från ax till limpa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter· Driva och utveckla relationer med befintliga kunder samt bearbeta nya affärsmöjligheter· Ansvara för offerter, orderhantering och affärskalkyler i nära samarbete med produktionen· Delta i strategiska diskussioner och beslut i ledningsgruppen· Företräda Stranda på mässor, kundbesök och andra externa sammanhang· Fungera som brygga mellan kund, produktion och ledning för att skapa helhet och långsiktighet· Aktivt bidra till verksamhetens utveckling genom egna initiativ och förslagHos Stranda får du möjlighet att arbeta i en roll som gör verklig skillnad - både i kunddialogen och i företagets strategiska riktning. Vi erbjuder en familjär arbetsmiljö där många av våra medarbetare arbetat länge, med korta beslutsvägar och en stark känsla av gemenskap. Du blir en del av ett lag som fattar beslut tillsammans, där dina insikter och initiativ värdesätts och där du får följa hela kedjan - från kundkontakt till produktion och leverans.
Din profil Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet inom industri, teknik eller produktion och som känner dig trygg i både affärsmässiga och tekniska sammanhang. Du är van vid att arbeta nära kunder, gärna med erfarenhet av inköpsavdelningar eller komplexa affärsdialoger. Du har goda kunskaper i ritningsläsning och kan förstå sambanden mellan kundens behov och produktionens förutsättningar.Du är självdrivande, men värdesätter lagarbete högt - för dig är det självklart att beslut fattas gemensamt och att olika perspektiv berikar. Med din kompetens och trygghet blir du ett naturligt bollplank till kollegorna i ledningen.Rollen kräver att du har:· Flerårig erfarenhet från industri-/tillverkningsmiljö, med god förståelse för produktionens villkor och flöden· God vana vid kunddialoger - både med inköp, teknik och beslutsfattare· Erfarenhet av projektledning / beredning inom industrin· Goda kunskaper i ritningsläsning· Förmåga att självständigt räkna på och ta fram underlag för offerter och kalkyler· Vana att arbeta i affärssystem· Svenska obehindrat i tal och skrift, god förmåga att uttrycka sig professionellt i affärssammanhang· Kunskaper i engelska i tal och skrift.Vi ser det som meriterande om du därtill har erfarenhet av att ha arbetat i en ledningsgrupp eller annan strategisk samverkan, har erfarenhet av bakgrund från mindre bolag där rollerna varit breda och du fått bidra över gränser, kunskap i specifikt monitor G5.
Ansök redan idag!
Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Johanna Hermansson och nås på 0767248834 eller på johanna.hermansson@unikresurs.se
Väl mött!
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
Relaterade taggar: #LI-Onsite Ersättning
Fast lön Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johanna Hermansson 0767248834 Jobbnummer
9487009