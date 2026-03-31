Teknikutbildare Hydraulik
Stiftelsen Institutet För Tillämpad Hydraulik / Pedagogjobb / Örnsköldsvik
2026-03-31
Teknikutbildare inom Hydraulik - Yrkeshögskola & Företagsutbildning
Vill du dela med dig av din tekniska kunskap och samtidigt fortsätta utvecklas? Nu söker vi en engagerad teknikutbildare till vårt utbildningsteam inom hydraulik och närliggande teknikområden.
Hos oss får du ett omväxlande arbete där du kombinerar undervisning med eget lärande - i en miljö där teknik och pedagogik möts på riktigt.
Om rollen
Som utbildare hos oss arbetar du med både yrkeshögskoleutbildningar och företagskurser. Undervisningen sker i en mix av distans och lärarledd utbildning, vilket ger variation och flexibilitet i din vardag.
Du behöver inte ha formell lärarbehörighet - det viktigaste är att du har teknisk erfarenhet och ett intresse för att lära ut.
Vi anpassar rollen efter din kompetens och erfarenhet. Du kan arbeta mer med:
Distansundervisning och handledning
Klassrumsundervisning
Praktiska moment och demonstrationer
Vi söker dig som har erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Hydraulik
El eller automation
Underhåll eller mekanik
Maskinteknik eller liknande
Du behöver inte kunna allt - vi värdesätter bredd, nyfikenhet och viljan att lära dig mer.
Vi erbjuder
Ett stimulerande och varierat arbete
Ett engagerat och stöttande team
Gedigen introduktion och upplärning
Tillgång till inspelade föreläsningar och färdiga kursupplägg
Möjlighet att utvecklas både tekniskt och pedagogiskt
Hos oss är det enkelt att komma in i rollen - de flesta kurser är redan väl förberedda, vilket gör att du snabbt kan känna dig trygg i undervisningen.Om företaget
ITH bedriver utbildning inom hydraulik, el, underhåll, automation, elektroniklödning, provning och mekanik.
Vi är en stiftelse med stark förankring i industrin. Bakom verksamheten står bland andra Bosch Rexroth, BAE Systems Hägglunds, MacGregor, Nordhydraulic, Valmet, Örnsköldsviks kommun och Swedish Fluid Motion Association.
Vårt mål är att stärka kompetensen inom hydraulik genom utbildning och kvalificerad konsultverksamhet.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer - vänta därför inte med din ansökan.
Välkommen att bli en del av ett team där kunskap delas, utvecklas och gör verklig skillnad!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: jon.sandstrom@ith.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Institutet För Tillämpad Hydraulik
, http://www.ith.se
Sörbyvägen 1 (visa karta
)
891 61 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stiftelsen Institutet För Tillämpad Hydraulik Kontakt
VD
Jon Sandström jon.sandstrom@ith.se 066079851, 0706701225 Jobbnummer
