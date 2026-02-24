Teknikspecialist Hvdc/facts
2026-02-24
Är du vår nästa Teknikspecialist HVDC/FACTS? Vill du vara med på resan mot ett än mer elektrifierat Sverige? Då kan det här vara tjänsten för dig. Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
I rollen som teknikspecialist inom HVDC/FACTS blir du en viktig del av både förvaltnings- och projektverksamheten. Du bidrar med din specialistkompetens i frågor som rör allt från huvudkrets till styr- och kontrollsystem, och du är även med och säkerställer anläggningarnas dynamiska prestanda.
Tjänsten kommer även att innefatta:
• Upprätta teknisk beskrivning för upphandling av HVDC/FACTS-projekt
• Utvärdera anbud från leverantörer
• Granska teknisk utformning och bevaka att anläggningen utförs enligt kontrakt, genom att:
• Följa upp att anläggningen byggs enligt tekniska kravställningen
• Granska entreprenörens tekniska rapporter
• Delta vid entreprenadbesiktningar
• Delta vid entreprenörens provning, FAT och SAT
• Granska anläggningsdokumentationen
• Driva teknikfrågor internt och mot leverantör under genomförandet
• Medverka i framtagandet av tekniska riktlinjer inom området kraftelektronik
• Arbeta och vara delaktig i olika utvecklingsprojekt
• Ge rekommendationer och vägledning till drift- och underhållspersonal
• Medverka i- och utföra egna utredningar
• Hjälpa organisationen som helhet med frågor kring HVDC och FACTS i respektives dagliga arbete
• Samarbeta med anslutande grannländer på HVDC-anläggningar i gemensamma frågor
• Inhämta- och omsätta erfarenheter från andra projekt och anpassa till Svenska kraftnäts HVDC- och FACTS-anläggningar
Här får du chansen att arbeta med våra mest avancerade teknologier och vara med och utveckla den infrastruktur som är helt avgörande för ett tryggt och robust elsystem. Som teknikspecialist blir du en nyckelperson som bidrar till ökad driftsäkerhet i våra HVDC- och FACTS-anläggningar, där din kompetens gör direkt skillnad i både dagens och framtidens elsystem.
Rollen ger dig möjligheten att arbeta brett över flera teknikområden och att påverka hur våra anläggningar anpassas till nya krav och högre förväntningar. Samtidigt får du utmanas av komplexa gränssnitt mellan entreprenörer, leverantörer och interna intressenter - en miljö där din tekniska skärpa, samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga verkligen kommer till sin rätt.
Enheten Kraftelektronik ansvarar för den tekniska utformningen av våra omriktarstationer för HVDC samt för anläggningar inom både dynamisk kompensering och seriekompensering. Här arbetar vi med avancerade lösningar som är centrala för ett stabilt och modernt elsystem. Enheten består idag av 14 engagerade medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Om dig
Skallkrav:
Som teknikspecialist arbetar du tryggt och stabilt även när frågorna är komplexa. Du har ett strukturerat arbetssätt som gör det lätt att hålla ordning och skapa framdrift i flera parallella uppdrag. Samtidigt är du resultatorienterad och driver ditt arbete med fokus på hållbara och välgrundade tekniska lösningar. I samarbetet med kollegor bidrar du med en lyhörd och samarbetsinriktad inställning, och du ser värdet i att nå framgång genom gemensam kunskap och tydlig kommunikation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en examen som Civilingenjör eller högskoleingenjör inom elkraft.
Du har även erfarenhet av:
• Minst 3 års erfarenhet inom HVDC/FACTS och har förvärvat en god förståelse för elkraftsystemet och dess dynamik
• Goda kunskaper i kontrollanläggningsutformning inklusive:
• Manöver och indikeringssystem
• Automatiksystem
• Mätsystem
• Larm och Händelsehanteringssystem
• Montageprinciper vid primärapparaters koppling mot kontrollanläggning
• God förståelse om kraftelektroniks uppbyggnad och funktion
• Goda kunskaper i reglerteknik för elkraftsystem
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• Goda kunskaper i utformning hjälpkraftsystem för kraftelektronikanläggningar
• Goda kunskaper i IEC61850 integrerat i kraftelektroniksystem
• Aktivt deltagit vid idrifttagning av HVDC/FACTS-system
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg alternativt Västerås
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 %
• Resor inrikes med övernattning förekommer regelbundet. Resor utanför Sverige kan förekomma.
• Sista ansökningsdag 10 mars 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en Tillsvidareanställning
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Per Andersson, 010-475 8326, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anna Kalzén, 010-350 9253. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
