Tekniksintresserad operatör sökes
2025-09-18
Söker du en spännande utmaning? Vi söker en noggrann, analytisk och teknikintresserad operatör med ett starkt säkerhetstänk till vårt team i Surahammar!
På Air Liquide producerar vi syre, kväve, argon och vätgas året runt, alla dagar i veckan. Dessa gaser är avgörande för våra kunder, och din uppgift blir att säkerställa att produktionen sker enligt uppsatta mål och höga kvalitetskrav, med kundens behov i fokus. Är du redo att ta dig an detta viktiga uppdrag?
Hur kommer du att BIDRA och VÄXA?
På vår arbetsplats arbetar vi tolv personer, inklusive operatörer, tekniker och specialister. Vi ingår i en nordisk organisation som sysselsätter cirka 500 medarbetare totalt.
Som operatör kommer du att styra, övervaka och optimera våra anläggningar via automationssystem, samt säkerställa en trygg produktionsdrift och proaktivt förebygga potentiella problem. Dina arbetsuppgifter omfattar även produktionsarbete ute i anläggningen, samt enklare underhållsuppgifter.
Vi förväntar oss inte att du är en fullfjädrad expert redan, men vi erbjuder de bästa förutsättningarna för att du ska kunna utvecklas till en. Air Liquide är en ledande aktör inom vårt område, vilket innebär att vi har djupgående kunskaper och erbjuder goda möjligheter till personlig och professionell utveckling, baserat på dina intressen.
MATCHAR du?
Vi söker dig som sätter säkerheten främst i ditt arbete och har ett stort intresse för teknik och produktion inom den kontinuerliga processindustrin. Erfarenhet från processindustrin eller relevant utbildning är meriterande.
Som person är du analytisk och har förmågan att bibehålla fokus även under långa arbetspass, oavsett om dagen är hektisk eller lugn med övervakning av produktionsparametrar. Du kan också fatta välgrundade beslut under pressade situationer.
Du är en pålitlig lagspelare som trivs med utmaningar. Du är motiverad att lära dig nya saker och tvekar inte att be om hjälp när det behövs. En god laganda och humor är viktiga delar av vår arbetsdag.
Då vi emellanåt samarbetar med kollegor i andra nordiska länder är det önskvärt att du kan kommunicera på engelska vid behov, även om det inte är ett krav med perfekta engelskkunskaper. Flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är dock ett grundläggande krav för tjänsten.
Ytterligare information
Operatörstjänsten är förlagd till Air Liquides produktions site i Surahammar. Arbetet är tvåskift, där rotationen innefattar ett morgonpass (06:00-14:00) och ett eftermiddagspass (14:00-22:00). Du rapporterar till produktionsledaren Klas Lundberg. För frågor om tjänsten, kontakta Klas på +46703892500 (vardagar kl. 07:00-16:00).
Är du redo att anta utmaningen och bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan på svenska eller engelska senast den 5 oktober. Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vår mångfald är grunden för vår framgång
På Air Liquide är vi fast beslutna att bygga en mångfaldig och inkluderande arbetsplats som stödjer våra anställda, av våra kunder, mångfalden av våra patienter, samhällets intressenter och kulturer runt om i världen.
Vi tar emot ansökningar och överväger nomineringar från alla kvalificerade sökande, oavsett bakgrund. Vi är övertygade om att en mångsidig organisation erbjuder möjligheter för människor att uttrycka sina talanger, både individuellt och kollektivt, och att vi främjar vår förmåga att förnya genom att följa våra kärnprinciper, arbeta för vår framgång och skapa en motiverande miljö i en föränderlig värld.
Denna rekrytering hanteras av vårt interna rekryteringsteam. Av denna anledning vill vi inte bli kontaktade av rekryterings-/konsultföretag. Tack!
