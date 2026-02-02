Teknikingenjör Signalsystem Ertms
2026-02-02
Som Teknikingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.
Teknikingenjör Signalsystem ERTMSPubliceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Vill du hjälpa oss att lägga grunden till ett stabilt ERTMS-införande?
European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett nytt signalsystem för hela Sveriges järnväg. Systemet ersätter en sliten anläggning, förenklar trafikledning, underhåll och underlättar på sikt trafik mellan länder.
Avdelningen Digital järnväg leder utvecklingen och skapar förutsättningar för en av Trafikverkets största investeringar - att införa ett nytt digitaliserat signalsystem på den svenska marknaden. Du kommer att arbeta i sektionen Test där vi ansvarar för att testa att signalsystem från olika leverantörer fungerar ihop samt även kompabiliteten mellan mark- och ombordsystem. Dessa tester genomförs antingen i labbmiljö eller på någon av våra testtbanor. Denna tjänst är huvudsakligen fokuserad på tester som genomförs i labbmiljö.
Ibland kommer du att delta vid tester på våra testbanor där tester genomförs nattetid. Detta gör att visst inslag av nattarbete förekommer i tjänsten.
Som Teknikingenjör kommer du att arbeta som tekniskt stöd till projektledare och specialister. Några exempel på arbetsuppgifter är:
Tillsammans med specialister identifiera testbehov
Genomföra tester
Dokumentera och utreda utfallet från tester
Att stötta specialister med rapportering, granskningar, möten, analyser mm
Delta i kravställning av ny och förändrad funktionalitet avseende testmiljö
Delta på tekniska möten med leverantör
Det finns goda utvecklingsmöjligheter inom sektion Test och därför är vårt mål att du ska utvecklas och på sikt ha möjlighet att bli tekniks specialist.
Jag som kommer bli din chef heter Lena Grenander. För mig är det viktigt att vi alla trivs och har roligt på jobbet. Att alla oavsett erfarenhetsnivå utvecklas och att vi alla bidrar till en gemenskap och utveckling av vår verksamhet.
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Placeringsort är Solna.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Vem är du?
Som person har du god planeringsförmåga och är strukturerad. För att lyckas i den här rollen behöver du vara självgående, och ha en god problemlösningsförmåga. Du ska vara teknisk intresserad samt besitta en god analytisk förmåga. Som Teknikingenjör har du kontakter med både interna och externa parter. Därför gäller det även att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning med teknisk inriktning, minst 180 hp (120p), eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har relevant och aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta med tekniska system
har goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
har utbildning inom signalteknik för järnväg
har erfarenhet av signalsystem för järnväg
har utfört tester tidigare på komplexa IT-systemSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Tarfikverket tillämpar 6 månaders provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
Rekryterande chef
