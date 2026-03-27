Teknikinformatör / Informationsingenjör - Senior
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27Beskrivning av jobbet
Är du en erfaren teknikinformatör som vill ta nästa steg i karriären?Vill du arbeta med avancerade produkter, driva dokumentationsstrategier och vara en teknisk expert som andra vänder sig till?
Då är du kanske den vi söker.
Hos Sigma Technology får du arbeta i teknikintensiva miljöer där kvalitet, struktur och innovativa informationslösningar står i centrum. Du kommer vara en nyckelperson i våra kunders arbete med att skapa dokumentation i världsklass.
Om rollen
Som senior teknikinformatör tar du en aktiv och ledande roll i kunduppdrag. Det innebär att du både producerar och driver arbetet framåt, ofta i nära samarbete med utvecklings- och ingenjörsteam.
Du kommer bland annat att:
omvandla avancerad teknisk information till tydlig och målgruppsanpassad dokumentation
driva och utveckla dokumentationsstrukturer, standarder och informationsarkitektur
delta i tekniska och strategiska forum
ta ansvar för processer, certifieringsunderlag och regelstyrd dokumentation
introducera och stötta juniora kollegor
bidra med expertis i kunddialoger och tekniska beslut
Du trivs i nya miljöer och projekt och har lätt att skapa förtroende hos både kollegor och kunder.
Baskunskaper
Vi söker dig som:
Erfarenhet av arbete som teknikinformatör eller informationsingenjör
Förmåga att snabbt sätta dig in i hur produkter, system och processer fungerar
Vana att läsa och tolka ritningar, tekniska beskrivningar och kravdokument
Bekväm med industriell miljö (maskiner, system, mjukvara eller en kombination)
God teknisk engelska i tal och skrift
Mycket god förmåga att skriva tydlig, korrekt och konsekvent svenska
Förståelse för skillnaden mellan operatör, servicetekniker, ingenjör och slutanvändare
Du har också förmågan att bryta ned komplex information till:
logiska steg
rätt informationsnivå
rätt ordning
Du tänker i informationsarkitektur, inte bara i text, och förstår värdet av modulär information och återanvändning, oavsett verktyg.
Meriterande erfarenheter
Det är extra positivt om du har erfarenhet av något av följande:
CMS / CCMS / PLM (t.ex. Arbortext, Heretto, Uptime, M-Files)
Microsoft Office
Bild- och illustrationsarbete
Grundläggande förståelse för XML/DITA
Standarder som S1000D, iSpec eller STE
Maskindirektivet, CE-märkning och säkerhetsdokumentation
Regulatoriska texter
Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet
Vi tror att du:
är trygg i din expertroll
kommunicerar tydligt och bygger starka relationer
är lugn, lösningsorienterad och tar ansvar genom hela processen
levererar kvalitet och håller deadlines
har en naturlig drivkraft att lära dig nya tekniker och arbetssätt
Du är också en lagspelare som gärna säger ja, men som också vågar säga nej när det behövs. Du tar ansvar, arbetar strukturerat och trivs i samarbetet med både kollegor och kunder.
Vi erbjuder
möjligheten att arbeta med avancerade och marknadsledande teknikområden
stor frihet att forma din egen utveckling och väg inom företaget
varierande och utmanande uppdrag inom flera branscher
coachande ledarskap och stöd från erfarna kollegor
trygg anställning, flexibla villkor och god balans mellan arbete och privatliv
en kultur där människor, samarbete och glädje är centralt
Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest rekommenderade arbetsgivare, år efter år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yuxin.li@sigmatechnology.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Technology Information AB
(org.nr 556348-3634), https://www.sigma.se
371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
Sigma Technology Information Kontakt
Yuxin Li yuxin.li@sigmatechnology.com 46723221011 Jobbnummer
