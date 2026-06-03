Teknikinformatör
Saab Aktiebolag / Journalistjobb / Linköping Visa alla journalistjobb i Linköping
2026-06-03
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Du blir en del av ett tight och familjärt teknikinformationsteam där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans. En positiv arbetsmiljö är nyckeln till vår framgång. Vi erbjuder kontinuerliga möjligheter till professionell utveckling och utbildning, så att du kan växa tillsammans med företaget.
I rollen som teknikinformatör arbetar du med att göra komplex teknik begriplig för olika målgrupper, vilket ger dig möjlighet att använda både din kreativitet och tekniska kompetens på ett meningsfullt sätt.
Du ansvarar för att samla in och bearbeta teknisk information från olika källor. Din uppgift är att strukturera och förädla informationen så att den blir tydlig, användbar och anpassad efter målgruppen. Du använder både text och bild för att göra tekniken begriplig och tillgänglig. Rollen innebär även ett nära samarbete med andra teammedlemmar och externa parter för att säkerställa att informationen är korrekt och relevant.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att ta fram teknisk dokumentation, såsom underhållsmanualer, underhållsplaner och servicebulletiner för våra produkter Saab 340, Saab 340 AEW, Saab 2000, Saab 2000 AEW&C, T7 och GlobalEye. Du kommer också att stötta kollegor inom språk, struktur och pedagogiskt skrivande samt bidra till att utveckla och förbättra arbetssätt och processer inom teknikinformation.
Rollen passar dig som gillar att ta ansvar, se helheten och driva arbetet framåt. Du har många kontaktytor i komplexa projekt, vilket gör din samarbetsförmåga och kommunikativa förmåga avgörande. Eftersom vi arbetar i olika projekt med varierande omfattning behöver du vara flexibel och trivas med att växla mellan uppdrag, oavsett om det gäller metodik, verktyg eller komplexitet.Publiceringsdatum2026-06-03Profil
Vi söker dig som är analytisk och har förmågan att se samband, samtidigt som du har ett skarpt öga för detaljer och kvalitet. Din lösningsorienterade inställning och kommunikativa förmåga gör dig till en värdefull tillgång. Du har lätt för att sätta dig in i andras perspektiv och trivs både med teamarbete och att ta eget ansvar. I vissa uppdrag driver du arbetet självständigt från start till mål med ett engagemang som smittar av sig.
En djup teknisk förståelse är avgörande, och erfarenhet inom el och/eller mekanik är en stor fördel. För att lyckas i rollen behöver du kunna sätta dig in i tekniskt material, förenkla det och identifiera vilken information som saknas för att skapa tydlig och användbar dokumentation. Din förmåga att göra komplexa tekniska begrepp begripliga och tillgängliga är nyckeln till framgång.
Vi ser att du har:
Teknisk utbildning, exempelvis inom teknikinformation, ingenjörsområdet, flygteknik, kognitionsvetenskap eller motsvarande, alternativt flerårig erfarenhet av arbete med teknisk information
Erfarenhet av att arbeta med komplexa produkter eller tekniska tjänster där struktur, noggrannhet och systemförståelse är avgörande
Nyfikenhet och intresse för att bygga relationer inom teamet och med dina kontaktytor
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av underhåll inom flyg
Erfarenhet av arbete med teknisk dokumentation enligt etablerade standarder, exempelvis S1000D eller iSpec2200
Erfarenhet av arbete med taggning i XML eller SGML
Erfarenhet av Simplified Technical English (STE)
Praktisk erfarenhet från flygunderhåll eller produktion, exempelvis som flygtekniker, inom sammanbyggnad eller teknisk beredning
Tidigare arbete med komplexa system inom försvars- eller flygindustrin
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna ugglas gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB theres.karlsson@saabgroup.com Jobbnummer
9945370