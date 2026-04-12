Tekniker till Work System Helsingborg
2026-04-12
Vi utökar och söker nu en Tekniker till vår anläggning i Helsingborg!
Är du i början av din karriär och har ett intresse för bilar och teknik? Kanske har du gått fordonsgymnasiet och hunnit arbeta något eller några år som mekaniker, montör eller liknande - och vill ta nästa steg?
Hos oss på Work System får du möjlighet att utvecklas i en praktisk roll där du arbetar med moderna lösningar, varierande projekt och tillsammans med ett engagerat team.
Vi är Work System - och vi gör skillnad i yrkesproffsens vardag.
Sedan 2009 har vi skapat smarta, krocktestade och modulära bilinredningar som ger ordning och reda i servicebilar över hela Europa. Vår drivkraft är enkel: att göra arbetslivet säkrare, smidigare och mer effektivt. Vi kombinerar innovation, kvalitet och omtanke med en stark teamkänsla där vi stöttar varandra och våra kunder. Tillsammans bygger vi lösningar som sparar tid, pengar och miljö - och gör varje arbetsdag säkrare.
Din roll som Tekniker hos oss
Som tekniker hos oss får du ett praktiskt och varierande arbete där du installerar och monterar bilinredning och tillbehör till transportbilar - från standardlösningar till specialanpassade installationer i både mindre och större kundprojekt.
Du arbetar med att installera produkter i och på kunders bilar, främst transportbilar och pickups. Arbetet omfattar montering av inredning, extraljus, arbetsbelysning, takutrustning och pick-up-tillbehör. I takt med att du blir varm i rollen kommer du successivt att ta dig an större kundprojekt och mer avancerade installationer - alltid med stöd av ditt team.
Rollen innebär även resor till någon utav våra andra anläggningar ute i landet. Under perioder kommer du därför att få stötta upp där behovet är som störst, vilket innebär att resor och arbete på annan ort är en naturlig del av tjänsten. Det kan handla om både dagspendling och att arbeta på annan anläggning under några dagar i sträck. Resor sker på arbetstid och planeras i god dialog med dig.
Vi tror på teamwork, kvalitet och stolthet i hantverket. Här arbetar du tillsammans med engagerade kollegor i en miljö där det ska vara roligt att komma till jobbet.
Du får en gedigen introduktion, blir certifierad i vårt arbetssätt och får löpande utbildning genom vårat interna kompetenstvecklingsprogam WS Academy!
Vi tror att du...
• är praktisk, noggrann och har ett genuint intresse för bilar och teknik. Du trivs i ett arbete där du får arbeta praktiskta, tänka smart och se tydliga resultat av det du gör.
Du är en lagspelare som gillar struktur, ordning och effektivitet - men som också trivs i ett entreprenöriellt klimat med korta beslutsvägar.
Vi tror att minst en av följande stämmer in på dig:
Du har arbetat som mekaniker, tekniker eller liknande - eller har en fordonsteknisk utbildning från gymnasiet, alternativt ett stort intresse för bilar och teknik.
Du har erfarenhet av elinstallationer eller fordonsteknik.
Du har ett tekniskt kunnande.
Du mekar gärna på fritiden och vill ta det intresset till nästa nivå.
Erfarenhet från påbyggarbranschen är meriterande, men inte ett krav - vi lär dig allt du behöver veta.
För tjänsten krävs B-körkort (manuellt) och att du behärskar svenska i tal och skrift.
Vad får du hos oss?
På Work System får du mer än bara ett jobb - du blir en del av en fantastisk gemenskap där alla brinner för att göra skillnad. Hos oss får du:
Möjlighet att växa genom vårt egenutvecklade kompetensutvecklingsprogram WS Academy.
Stöd och samarbete med fantastiska kollegor i ett Great Place to Work-certiferat företag.
Marknadsmässig lön, ATF, vinstdelning, pension & försäkringar.
Friskvårdsbidrag, friskvårdstid och roliga teamaktiviteter som AW 's, julfester och event.
Work System - en av Sveriges bästa arbetsplatser!
Varje år utvärderar Great Place to Work arbetsplatser utifrån trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser - och deras engagemang är en stor del av vår framgång.
2025 placerade vi oss på plats 12 på listan över Sveriges bästa arbetsplatser i kategorin medelstora bolag. Något vi är otroligt stolta över - och som vi ser som ett kvitto på vår kultur av gemenskap, glädje och laganda.
Mer om oss
Work System utvecklar, säljer och installerar utrustning till lätta transportbilar med värdeorden stolthet, enkelhet och snabbhet i fokus. Företaget grundades 2009 och har växt kraftigt sedan dess. Vi har tilldelats flera utmärkelser för den fantastiska tillväxt resan som gjorts - och vi har en minst lika spännande tid framför oss!
Idag är vi ett härligt gäng på ca 120 medarbetare. Work System finns representerat i hela Europa, både med anläggningar vi äger själva och med Partners. Vi täcker hela Sverige med 27 anläggningar, från Malmö i Syd till Kiruna i Norr.
"Hos oss hittar du inga långa beslutsvägar - och heller ingen hierarkisk organisation. Stolthet, enkelhet, snabbhet, ambassadör och glädje är inte bara våra värdeord - utan något som skapat kulturen och känslan på våra anläggningar och kontor runt om i världen".
Praktisk information
Plats: Helsingborg.
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning).
Arbetstider: Måndag-fredag, 07.00-16.00.
Start: Enligt överenskommelse.
Lön: Fast lön + vinstdelning, pension och försäkringar enligt avtal.
Lönespann: 28 000kr - 31 000kr + vinstdelning
Förmåner: Utbildningar via WS Academy, friskvårdsbidrag, friskvårdstid, hälsofrämjande aktiviteter, AW, julfester och teamaktiviteter i världsklass
Är du redo? Eller låter detta som någon du känner?
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Work System Sweden AB
Garnisonsgatan 10
254 66 HELSINGBORG
För detta jobb krävs körkort.
Work System Helsingborg AB
