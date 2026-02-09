Tekniker till produktion
2026-02-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
WiJo Pouches växer - vi söker 2 erfarna tekniker till Helsingborg!
WiJo Pouches är ett expansivt och internationellt företag inom kontraktstillverkning av vitt snus. Hos oss får du vara med och utveckla framtidens produktion i en växande bransch!
Om rollen
Som tekniker hos oss och som viktig del i vårt tekniska team kommer du att vara med och ansvara för drift och underhåll av våra maskiner och tekniska system. Arbetet innefattar både el- och maskinteknik samt pneumatik.
Vi söker dig som
Har en maskinteknisk utbildning och minst 2 års erfarenhet av tekniskt arbete inom el. maskin och pneumatik.
Är lösningsorienterad som person och gillar att ta eget ansvar.
Har intresse för modern produktion och trivs i en snabbväxande miljö.
Är flexibel och kan arbeta skift (förmiddag/ eftermiddag på rullande 2-veckor)
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett internationellt bolag med hög expansion.
En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor.
En vardag där det du gör, gör skillnad
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: work@wijopouches.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WiJo Pouches AB
(org.nr 559221-3515), http://www.wijopouches.com
Diabasgatan 1 (visa karta
)
254 68 HELSINGBORG Körkort
