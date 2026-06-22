Tekniker till förebyggande underhåll (FU-tekniker)
Övik Energi Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskinreparatörsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-22
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Vill du vara med och bidra till att viktig infrastruktur fungerar varje dag? Hos oss får du en roll där du gör skillnad samtidigt som du utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Vi söker nu en underhållstekniker till vår produktionsavdelning.
Om rollen
Som FU-tekniker arbetar du med både förebyggande och avhjälpande underhåll av våra anläggningar. Du spelar en viktig roll i att säkra driften och bidra till vår fortsatta utveckling både idag och i framtiden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förebyggande och avhjälpande underhåll
Rondering och smörjning
Förvaltning, utveckling och dokumentation i vårt underhållssystem
Mekaniska arbeten som motor – och pumpbyten, justering av remdrifter samt uppriktningar mm
Tillståndskontroll med hjälp av SKF:s vibrationsmätning
Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Vi söker dig som har:
Industriteknisk utbildning eller likvärdig bakgrund med inriktning mot underhåll Erfarenhet av underhållsarbete inom industrin Körkort minst B-behörighet
Som person är du:
Noggrann och ansvarstagande Samarbetsvillig och trivs med att jobba i team Nyfiken och drivs av att lära dig nytt inom bland annat vibrationsmätning och inspektionsteknik.
Därför ska du jobba hos oss
Hos oss möts du av en arbetsplats med en trevlig atmosfär och en vilja till utveckling – samtidigt som vi erbjuder tryggheten i en stabil verksamhet.
Vi tror på ett arbetsklimat där vi hjälper varandra, har det bra på jobbet och skapar förutsättningar för balans i livet. Här får du möjlighet att vara delaktig i små och stora projekt.
Vi ser varje medarbetare som en unik resurs som kan bidra till vår gemensamma framgång.Publiceringsdatum2026-06-22Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 23 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Övik Energi Aktiebolag
(org.nr 556019-1750), https://www.ovikenergi.se/
Hörneborgsvägen 7 (visa karta
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892 50 DOMSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Producera , Produktionsunderhåll Kontakt
Personalutvecklare
Helen Eriksson 072-5428904 Jobbnummer
9973579