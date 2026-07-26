Förvaltningsledare IT/OT till Mälarenergi Elnät AB
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2026-07-26
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Är du intresserad av att följa med i samhälls- och teknikutvecklingen och trivs med att arbeta nära verksamhet och IT/OT-system? Hos oss får du möjlighet att arbeta med digitalisering, utveckling och systemförvaltning. Du får arbeta i en het bransch där resan till ett mer elektrifierat samhälle är i fokus. Var med och bygg morgondagens hållbara och trygga samhälle hos Mälarenergi!
Vi söker en Förvaltningsledare IT/OT som med ny energi vill vara med på vår resa framåt. Tillsammans arbetar vi för att accelerera utvecklingen mot det resurseffektiva samhället – där hållbarhet, innovation och samhällsnytta går hand i hand.
Din roll
Du blir en del av avdelningen Strategi och System, där du är med och leder vår systemförvaltning och utveckling. Det är ett omväxlande och spännande arbete med en formbar roll med alla möjligheter att påverka, utveckla och bidra till att lösa framtidens utmaningar.
I den här rollen blir du bryggan mellan verksamheten och systemförvaltningen genom att samla in verksamhetens behov, planera, prioritera, följa upp och rapportera arbetet inom ramen för förvaltningsobjektet. Din roll blir att säkerställa att uppsatta mål nås och att leveranser sker i rätt tid, med god kvalitet och till rätt kostnad. Du ansvarar för hela livscykelhanteringen av systemen t ex genom att underhåll och utvecklingen av systemet sköts på ett kvalitativt och säkert sätt och att våra processer för systemförvaltning följs. I rollen säkerställer du leverantörsstyrning, kravställning av förändringar och upphandlingar.
Vid systemutvecklingsprojekt kopplade till förvaltningsobjektet agerar du projektledare och driver verksamhetsnära projekt av varierande storlek. Projekten driver du från start till mål, vilket innebär kravställning i samråd med verksamheten, resurshantering, ledning, styrning och dokumentation samt implementation av nya lösningar. Exempel på typ av projekt som du kan ställas inför är införande av ett nytt IT-system.
Tillsammans med övriga förvaltningsledare och ansvariga för utvecklingsprojektportföljen deltar du i prioritering, planering och uppföljning av portföljen.
Det är en central roll och som Förvaltningsledare IT/OT medverkar du till Mälarenergi Elnäts förmåga att driva och utveckla vår verksamhet.
Vi söker dig
Som har:
akademisk examen inom IT eller likvärdig utbildning, eller
motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet, exempelvis som projektledare inom IT/OT eller liknande område
Erfarenhet av att leda projekt
Erfarenhet av förändringsledning
God förståelse för informations- och IT-säkerhet
Erfarenhet av kontinuerligt förbättringsarbete
Kunskap om metoder och verktyg för förvaltnings- och IT-styrning (t.ex. PM3 och ITIL)
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande om du har:
Certifiering inom projektledning
För att trivas i rollen motiveras du av att driva förändrings-, förbättrings- och utvecklingsarbete. Med ett självgående och strukturerat arbetssätt, kombinerat med ett lösningsorienterat synsätt, har du lätt för att prioritera och fatta beslut för att nå uppsatta mål. Ansvar tas fullt ut för det egna arbetet, som drivs framåt på ett effektivt och målinriktat sätt.
Rollen kräver god förmåga att kravställa och hantera frågeställningar på såväl operativ, taktisk som strategisk nivå. I ledarskapet skapas engagemang genom ett coachande förhållningssätt, samtidigt som tydlighet i styrning och riktning säkerställs.
Komplex information kommuniceras och visualiseras på ett pedagogiskt och tydligt sätt, anpassat efter målgrupp – från tekniska team till verksamhet och ledning.
Det här är vi, dina kollegor
Avdelningen Strategi och System består av 18 medarbetare som tillsammans arbetar med strategi, systemförvaltning, utveckling och drift av våra IT/OT-system. Vi söker nu en Förvaltningsledare som med ny energi vill lösa framtidens utmaningar tillsammans.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon. Publiceringsdatum2026-07-26Övrig information
Urval och återkoppling kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag. Vi önskar dig en riktigt trevlig sommar och ser fram emot din ansökan.
Mälarenergi är en samhällsviktig verksamhet, därmed kan vissa av våra tjänster vara säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper och flera fackförbund representerade. Har du frågor kan du kontakta våra fackliga representanter http://www.malarenergi.se/om-malarenergi/jobba-hos-oss/#fackligarepresentanter
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2040 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jonas Wärn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälarenergi AB
(org.nr 556448-9150), https://www.malarenergi.se/
Gasverksgatan 7 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälarenergi AB Kontakt
Enhetschef, Elnät Strategi och System - Strategi
Isak Sandeberg Isak.Sandeberg@malarenergi.se +46720835991 Jobbnummer
10011543