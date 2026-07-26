Senior Category Manager inom strategiskt inköp - Konsulter och IT
Ellevio Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-26
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Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Vill du ta nästa steg som Senior Category Manager inom strategiskt inköp? Hos oss får du kombinera både kategoriansvar och komplexa upphandlingar i en bransch som är avgörande för Sveriges elektrifiering!
Om rollen
Du blir strategiskt ansvarig för konsultkategorin och för att driva komplexa IT-upphandlingar och avtal som stärker Ellevios sourcing, digitalisering och affärsmässighet. Det här är en roll för dig som vill arbeta både strategiskt och affärsnära med category management inom konsultområdet. Du utvecklar sourcingstrategier, arbetar med avtalshantering och leverantörsstyrning, driver förhandlingar och stöttar verksamheten i avropsprocesser. Samtidigt leder du komplexa IT-upphandlingar inom exempelvis projektleveranser och underhåll, och bidrar till utveckling av AI-initiativ och moderna arbetssätt i inköpsfunktionen.
Kategoriansvar Konsulter: utveckla strategi, förvalta ramavtal, följa upp leverantörer och driva förhandlingar.
Strategiskt IT-inköp: projektbaserat och konkret arbete med komplexa upphandlingar och avtal inom IT-området.
Verksamhetsutveckling: bidra till utveckling av arbetssätt, styrning och AI-initiativ inom inköp.
Hos oss får du en nyckelroll med stor frihet, tydligt mandat och möjlighet att påverka både kategoriarbete och upphandlingar i en verksamhet som investerar stort för framtiden. Du ingår i ett engagerat team på 15 personer, blir del av en tillitsbaserad kultur och får chansen att bidra till energiomställning och digitalisering på riktigt.
Din stationeringsort kan vara på vårt huvudkontor i Stockholm eller på regionkontoret i Karlstad. Resor förekommer vid exempelvis leverantörsaudits och förhandlingar.
För att du ska passa och trivas i rollen
Du är en trygg och affärsmässig inköpsperson med starkt självledarskap. Du gillar att ta ansvar, driva frågor framåt och navigera i komplexa upphandlingar där flera intressen ska mötas. Samtidigt är du kommunikativ, samarbetsorienterad och bra på att skapa förtroende – både internt och externt.
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning inom exempelvis IT, teknik, ekonomi eller juridik – eller motsvarande utbildning och arbetslivserfarenhet.
Mångårig erfarenhet av strategiskt inköp, upphandling, förhandling och leverantörsutveckling.
Erfarenhet av avtalshantering inom konsult- och/eller IT-området.
God kunskap om standardavtal, exempelvis ABK09 samt avtal för IT-projekt och IT-underhåll.
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet som IT-inköpare eller från strategisk IT-förvaltning.
Erfarenhet av upphandlingar enligt LOU/LUF.
Erfarenhet av AI-initiativ inom inköp eller verksamhetsutveckling.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi 2026 blivit utnämnda till Karriärföretag - för sjätte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, och vi utbildar alla anställda i kollektiv intelligens för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
På Ellevio ser vi våra kontor som en viktig mötesplats där vi tillsammans bygger kultur, delar idéer och samarbetar. Du förväntas därför tillbringa merparten av din arbetstid på kontoret. Vi erbjuder samtidigt ett flexibelt arbetssätt som värnar om en god balans i vardagen samt många andra fina förmåner. Läs gärna mer här https://www.ellevio.se/karriar/erbjudande-medarbetare/
Om du vill ta reda på mer:https://www.ellevio.se/karriar/vem-gor-vad-pa-ellevio/ https://www.ellevio.se/karriar/mot-vara-medarbetare/ https://www.ellevio.se/karriar/ellevios-rekryteringsprocess/
Bra för dig att veta om processen
Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt – skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 16 augusti. Vi planerar att påbörja intervjuer kring mitten av augusti men rekommenderar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt. I rekryteringsprocessen kan case och/eller tester ingå. Dessa används som ett komplement till övriga steg för att förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser. Vi använder oss av Assessios tester MAP och Matrigma som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. MAP är ett personlighetstest utifrån femfaktormodellen och Matrigma är ett problemlösningstest.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Stefan Ytterbom, CPO, på stefan.ytterbom@ellevio.se
eller på 070-865 69 82. Har du frågor om processen, kontakta vår rekryterare Fatou Thunblad på fatou. thunblad@ellevio.se
. Under veckorna 31 och 32 är vi på semester och kan inte svara på frågor, men vi återkommer så snart vi kan.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Om den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi också, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), en säkerhetsprövning innan anställning. Vi sköter rekryteringen internt och undanber oss därför kontakt från externa leverantörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellevio Sverige AB
(org.nr 559414-0542), https://www.ellevio.se/
115 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Ellevio Jobbnummer
10011541