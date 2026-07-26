Lednings- och VD-assistent
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2026-07-26
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Vill du vara en nyckelspelare nära ledning, styrelse och VD – där du inte bara administrerar utan också bidrar till framdrift, kvalitet och bättre beslut?
Vi söker en Lednings- och VD-assistent som kombinerar skarp struktur med affärsförståelse och ett tydligt eget driv. Rollen innebär att skapa ordning och effektivitet i vardagen och att aktivt bidra till prioriteringar, initiativ och uppföljning på högsta nivå.
Tillsammans arbetar vi för att accelerera utvecklingen mot det resurseffektiva samhället – där hållbarhet, innovation och samhällsnytta går hand i hand.
Din roll
Som lednings- och VD-assistent är du en förlängning av styrelsen, ledningens och VD:s kapacitet och en nyckelfunktion för att skapa struktur, tempo och kvalitet i både operativa och strategiska frågor. Du ligger steget före, skapar överblick och säkerställer framdrift i det som är viktigast. En central del av rollen är att driva koordinering mellan olika delar av koncernen och säkerställa ett effektivt informationsflöde.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
förbereda möten samt ta fram tydliga och relevanta beslutsunderlag
bidra till hög kvalitet i beslutsfattandet genom struktur, uppföljning och rätt underlag
planera, prioritera och boka koncernstyrelsens, koncernledningens och VD:s kalendrar
stötta VD i att navigera och prioritera i en verksamhet med högt tempo
Du har även ansvar för att:
planera och koordinera event, konferenser och affärsresor
Du driver och utvecklar arbetssätt med hjälp av digitala verktyg för att frigöra tid för det som skapar mest värde. Rollen ställer krav på både verksamhetsförståelse, tempo och kvalitet – i kombination med stark struktur och administrativ förmåga.
Vi söker dig
Som har erfarenhet från en liknande roll och är van vid att arbeta i organisationer med motsvarande struktur och storlek. Du har arbetat nära ledningsgrupper och trivs i en roll där du kombinerar struktur med ett starkt eget driv. Du identifierar vad som behöver göras, tar initiativ och ser till att uppgifter blir genomförda.
Du har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, kvalitet, statsvetenskap eller motsvarande. Du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift, och har en hög digital mognad som gör att du effektiviserar arbetssätt och frigör tid.
Som person är du strukturerad och proaktiv, med ett helhetsperspektiv där du driver arbetet framåt, följer upp och håller tempo. Samtidigt är du samarbetsinriktad och relationsskapande, med en förmåga att bygga förtroende på alla nivåer i organisationen. Du har hög integritet, gott omdöme och hanterar konfidentiell information med självklarhet.
Meriterande:
Erfarenhet av styrelsearbete eller koncernstruktur
Erfarenhet av annan offentlig verksamhet
Erfarenhet av uppföljning, beslutsunderlag och tvärfunktionell koordinering
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon.Publiceringsdatum2026-07-26Övrig information
Mälarenergi är en samhällsviktig verksamhet, därmed kan vissa av våra tjänster vara säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper och flera fackförbund representerade. Har du frågor kan du kontakta våra fackliga representanter http://www.malarenergi.se/om-malarenergi/jobba-hos-oss/#fackligarepresentanter
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2040 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälarenergi AB
(org.nr 556448-9150), https://www.malarenergi.se/
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälarenergi AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Anna Edén anna.eden@jeffersonwells.se Jobbnummer
10011544