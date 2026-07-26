Administratörer till Hvitfeldtska gymnasiet
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-26Beskrivning
Hvitfeldtska gymnasiet är en kunskapsinriktad och internationell skola med spets och bredd som erbjuder högklassig gymnasieutbildning i ett internationellt perspektiv. Skolan har ca 2 000 elever och 200 personal. Vi erbjuder en arbetsplats med kunnig och engagerad personal, och med motiverade elever. Du får arbeta i stadens största och äldsta skola, i en historisk miljö mitt i centrala Göteborg.
Vi söker nu två administratörer, en tillsvidare och en under ett läsår, till vårt skoladministrativa team.Dina arbetsuppgifter
Som skoladministratör har du en nyckelroll i vår dagliga verksamhet. Tillsammans med dina kollegor på expeditionen är ditt främsta fokus att ge förstklassig service och förenkla vardagen för skolans personal och elever. Rollen innebär att du är ett administrativt stöd och ger service av hög kvalitet till elever, rektorer, lärare och övrig personal på skolan. Tjänsterna är gentemot Ekonomiprogrammet och Försäljnings- och serviceprogrammet respektive Naturvetenskapsprogrammet. Programansvar kan över tid komma att förändras.
I det dagliga arbetet hanterar du en mängd skolspecifika uppgifter. Du arbetar bland annat i Göteborgs stads elevadministrativa system, IST, där du sköter in- och utskrivning av elever samt byten av kursgrupper. I uppdraget ingår även arkivföring, diariehantering, CSN-rapportering, beställning av nationella prov, hantering av Västtrafikkort, utlämnande av allmän handling samt vikarieanskaffning.
Du kommer också att bemanna skolans receptioner vid vissa tider. Receptionen är en naturlig plats att möta eleverna i deras dagliga frågor, och dina uppgifter där blir bland annat att ge service till personal, välkomna och ta emot besökare samt bemanna receptionens telefon.Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen krävs eftergymnasial utbildning samt erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Alternativt har du en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig i kombination med motsvarande erfarenhet.
Du behöver ha goda språkkunskaper i svenska och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Då vi är en internationell skola är det också viktigt att du kan kommunicera på engelska.
Du trivs med att ta ansvar för dina uppgifter kopplat till elevadministration och andra administrativa uppgifter som fördelas i organisationen, såväl som att samarbeta tätt med dina kollegor i de uppgifter som är skolövergripande då arbetet sker i nära samarbete i den administrativa gruppen.
Du har stor vana och goda kunskaper i att arbeta i olika datasystem och du har lätt för att lära dig nya system när det krävs. Det är dessutom meriterande om du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete i gymnasieskola samt om du har arbetat i Göteborgs stads elevadministrativa system, framför allt IST. Tidigare erfarenhet av diarieföring och vikarieanskaffning är också ett plus.
Rollen som skoladministratör är central och viktig i en verksamhet där många nya situationer kan uppstå under arbetsdagen, vilket innebär att du behöver vara flexibel, snabblärd och prestigelös.
Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra, och du har förmåga att ta självständiga beslut och agera på egen hand utifrån vad situationen kräver. Med din utpräglade servicekänsla, ditt positiva bemötande och din vilja att hjälpa andra anstränger du dig för att framföra lösningar och se till att förväntningar följs upp.
Du tycker om att arbeta med såväl ungdomar som vuxna och har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar. Eftersom arbetstempot tidvis kan vara högt, särskilt vid läsårets start och slut, är det viktigt att du är noggrann, strukturerad och lösningsfokuserad samt trivs med att arbeta mot deadlines.
Vänta inte med din ansökan då urval genomförs löpande under ansökningstiden.Anställningsvillkor
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik.
Lön, ersättningar och förmåner - Göteborg StadOm företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Jobbnummer
10011530