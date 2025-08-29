Tekniker telekom
2025-08-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Vi behöver stärka upp vår organisation i Helsingborg och nu söker vi medarbetare.
Har du ett starkt engagemang och ett högt ansvarstagande i ditt arbete och har något av kompetenserna vi söker? Då är ni välkommen att skicka in en ansökan.
Kompetens inom följande arbetsområde krävs
Installation och driftsättning av switch, router, wifi, nätverkskameror
Installation av fiber och kopparnät
Mätning av OTDR och felsökning
Förutsättningar för tjänsten
B-Körkort
Minst tre års erfarenhet inom arbetsområdena i ansökan
Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Intresse av teknik och datorvana
Vårt arbetsområde är främst i Skåne men även andra orter kan förekomma med resor och övernattning. Då vi dagligen träffa kunder och kollegor i arbetet så lägger vi stor vikt på den sociala kommunikativa förmågan. Arbetet är varierande med goda förutsättningar till att utvecklas inom de olika kompetensområde med ny spännande teknik.
Alla medarbetare behöver engageras sig och vara lösningsorienterad för att vi skall lyckas.
Om Kimtec Networks
Vi ett företag som bedriver byggnation och underhåll av fiber- och datanät samt andra delar inom telekom. Vi vänder oss till den offentliga och privata sektorn med våra tjänster.
Tjänsterna som vi tillhandahåller är teknisk rådgivning, dokumentation, underhåll, service, felsökning, projektering och installation. Våra främsta kunder är fastighetsägare, föreningar, privatpersoner eller operatörer.
Skicka ansökan till jobb@kimtec.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Skicka mejl med cv och referns
E-post: jobb@kimtec.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fibertekinker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kimtec Networks AB
(org.nr 559283-0714)
254 68 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9483644