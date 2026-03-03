Tekniker Mekonmen Bilverkstad Tyresö Skrubba
2026-03-03
Tyresö
Vi på Ankebo Transport, Mekonomen Bilverkstad
söker tekniker till vår anläggning i Tyresö!
Vi ser att du har några års erfarenhet av att jobba som tekniker. Du skall ha datavana och kunna läsa och tala svenska. Vi är en allbilsverkstad och jobbar med alla bilmärken.
Du skall kunna jobba självständigt med alla typer av reparationer och underhåll som förekommer i fordonsbranchen.
Vi ser helst att du har körkort för bil.
Vi ser att du är nyfiken och drivande, och vill vara med i utvecklingen av anläggningen och framtiden.
Det viktigaste för oss är att du vill vara en i gänget och att vi tillsammans löser dagen och veckan och alla våra uppdrag!
Är detta ngt för dig?
Vi har kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Vi vill att du mailar din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: andreas@ankebo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ankebo Transport AB
(org.nr 556453-3734)
Vattenkraftsvägen 5 (visa karta
)
135 70 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Andreas Runwall andreas@ankebo.se Jobbnummer
9774290