IT Project & Operations Coordinator till Axel Christiernsson
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2026-07-25
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Hos Axel Christiernsson får du en nyckelroll i ett internationellt bolag där digitalisering och IT är avgörande för den fortsatta utvecklingen. Här arbetar du nära både verksamheten och externa partners i en miljö där samarbete, flexibilitet och framdrift är centralt för att lyckas.
Du blir en viktig del i att stärka Axel Christiernssons IT-funktion och få både projekt och vardag att fungera. Rollen passar dig som trivs i en koordinerande och verksamhetsnära funktion med många kontaktytor – och som gillar att kombinera struktur och planering med att själv ta ansvar, lösa problem och hugga i där det behövs.
Låter det intressant? Sök då rollen som IT Project & Operations Coordinator till Axel Christiernsson.Publiceringsdatum2026-07-25Om tjänsten
Som IT Project & Operations Coordinator får du en bred och verksamhetsnära roll där du driver IT- och digitaliseringsinitiativ framåt och samtidigt stöttar organisationen i det dagliga arbetet. Rollen är en viktig förstärkning till Axel Christiernssens IT-funktion och passar dig som tycker om att skapa struktur, lösa problem och omsätta idéer till konkreta lösningar.
Du ansvarar för att koordinera och driva IT- och digitaliseringsprojekt från start till mål. Det innebär att säkerställa att IT kommer in tidigt i verksamhetens initiativ, att rätt personer involveras och att projekten drivs framåt på ett sätt som skapar verklig nytta för organisationen.
En viktig del av rollen är att fungera som länken mellan verksamheten, interna intressenter och externa IT-partners. Du fångar upp behov, skapar förståelse mellan olika parter och bidrar till att rätt lösningar väljs och implementeras på rätt sätt.
Rollen är bred och varierad. Du kommer att arbeta med både större förändringsprojekt och mer operativa frågor där du behöver kunna växla mellan planering, koordinering och praktisk problemlösning. På Axel Christiernssen hjälps vi åt, och vi värdesätter en prestigelös inställning där du trivs med att ta ansvar och bidra där behov uppstår.
En viktig del av arbetet är även att bidra till utvecklingen inom informationssäkerhet. Du kommer att delta i initiativ kopplade till säkerhet, behörigheter, policys och arbetssätt samt stötta organisationen i att säkerställa att våra system och lösningar håller rätt nivå.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Koordinera och driva IT- och digitaliseringsprojekt från initiering till implementation • Vara IT-representant i verksamhetsdrivna förändringsprojekt • Säkerställa samarbete mellan verksamheten, interna funktioner och externa IT-leverantörer • Följa upp aktiviteter, leveranser och framdrift i olika initiativ • Bidra till att nya system och lösningar implementeras på ett sätt som skapar effekt i verksamheten • Vara kontaktpunkt mellan användare och externa IT-partners • Stötta organisationen i det dagliga användandet av system och IT-lösningar • Identifiera förbättringsområden och bidra till utveckling av arbetssätt och processer • Hantera löpande IT-relaterade frågor där behov uppstår • Delta i arbete kopplat till informationssäkerhet, behörigheter, policys och rutiner • Säkerställa dokumentation och struktur i projekt och arbetssätt
Tjänsten är placerad hos Axel Christiernsson i Nol strax norr om Göteborg. Hit tar du dig enkelt både med bil och pendeltåg där stationen ligger i nära anslutning till kontoret. Arbetet är förlagt till vardagar, med flexibla kontorstider. Du rapporterar till Group IT Manager.
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och tycker om att få saker att hända. Du trivs i en bred roll där du får kombinera IT, projektledning och kontakt med verksamheten – och där du får ta ansvar för att driva frågor framåt.
Vi tror att du har erfarenhet av projektledning eller koordinering och har arbetat inom IT, nära en IT-organisation eller i en roll där teknik och verksamhet möts. Du har ett genuint intresse för digitalisering och vill förstå hur IT kan skapa nytta i verksamheten.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad men samtidigt flexibel. Du gillar att samarbeta med olika människor, tar egna initiativ och är van vid att hitta lösningar när nya frågor dyker upp. Det viktiga är att du är nyfiken, vill utvecklas och tycker om att ta ansvar.
Vi söker dig som är en prestigelös doer och som trivs med att växla mellan att driva projekt framåt, stötta verksamheten och hugga i där det behövs.
Om Axel Christiernsson
Axel Christiernsson är en ledande producent av smörjmedel och specialprodukter för krävande industriella applikationer. Med lång erfarenhet och stark teknisk kompetens utvecklar och levererar vi högkvalitativa lösningar till kunder världen över.
Vi kombinerar innovation med hållbarhet och arbetar nära våra kunder för att möta deras specifika behov. Vår verksamhet präglas av kvalitet, flexibilitet och ett starkt kundfokus, där vi tillsammans skapar långsiktiga och värdeskapande samarbeten.
För mer information: www.axelch.com
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100 % Placering: Nol (Ale)
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar Axel Christiernsson med Delve Interim & Search. Välkommen att kontakta Linus Erwander på linus.erwander@delvegroup.se
för mer information. I samband med att du ansöker ber vi dig att svara på några korta frågor. Därefter uppdateras du löpande om eventuella nästa steg i processen. Då intervjuer och urval sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8111005-2116466". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delve Interim & Search AB
(org.nr 559542-5579), https://delve.teamtailor.com
Götgatan (visa karta
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411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Delve Interim & Search Jobbnummer
10011521