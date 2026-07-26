Rörlaserförare

Aktiv Bemanning I Småland Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gnosjö
2026-07-26


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✨ VI SÖKER RÖRLASERFÖRARE ✨
Vi söker en tekniskt duktig och engagerad rörlaserförare till laseravdelningen hos vår kund i Hillerstorp.
Du trivs med att arbeta i team, har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter, med möjlighet att på sikt ta rollen som teamledare för hela laserhallen.
Jobbet är heltid och ort är Hillerstorp
Meriterande är:
✨ Säkerhetstänk
✨ Ansvarstagande
✨ Lösningsorienterad
✨ Kvalitetsmedvetenhet
✨ God kommunikationsförmåga
✨ Stresstålighet
✨ Flexibilitet
Sök direkt via vår hemsida, dock senast 3 augusti, urvalet till denna tjänst sker löpande och platsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta Johanna Sjölin
på tfn.nr 0370-69 56 51 eller johanna@aktivbemanning.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: johanna@aktivbemanning.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aktiv Bemanning I Småland Aktiebolag (org.nr 556639-2550)
335 73  HILLERSTORP

Arbetsplats
Aktiv Bemanning i Småland AB

Jobbnummer
10011524

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