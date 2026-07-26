Stödpedagoger till Billdals Björkväg barnboende!
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-07-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-26Beskrivning
Vill du vara med och utveckla vårt arbete med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande som grund? Motiveras du av att arbeta med fokus på individuella och specifika pedagogiska lösningar för att ge varje individ goda förutsättningar att lyckas och utvecklas i sin självständighet? Då ska du söka till oss!
Bmss Billdals Björkväg är ett boende för barn och unga med autism, ADHD och måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning. Åldersspannet på de boende är för närvarande 14-21 år och när man är 21 år flyttar man vidare, vilket innebär att vi har en spännande förändringsprocess framför oss!Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i nära samarbete med såväl stödassistenter, stödpedagoger och enhetschef och ditt huvudsakliga uppdrag är att kvalitetssäkra det pedagogiska arbetet i verksamheten, med fokus på beprövade arbetssätt och i enlighet med lagar och riktlinjer.
Som stödpedagog har du en viktig roll att agera förebild i arbetet med lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ kompletterande kommunikation. Du vägleder dina kollegor i det dagliga arbetet och ansvarar tillsammans med övriga stödpedagoger för att den sociala dokumentationen håller god kvalitet och följer de lagar och riktlinjer vi har att förhålla oss till.
Du kommer att arbeta enligt schema, varannan helg.
Du inspirerar till lärande och utveckling genom att motivera och engagera och ger därigenom såväl kollegor och barnen som bor på Billdal goda förutsättningar till att utvecklas och lyckas.
En viktig del i ditt uppdrag är också att uppmuntra till och arbeta för god samverkan med samtliga personer i individens nätverk. Du arbetar aktivt med omvärldsbevakning med fokus på autism, tydliggörande pedagogik och individuellt anpassade aktiviteter. Vår verksamhet ska alltid följa beprövade metoder och arbetssätt och vi strävar efter att ständigt vara i utveckling. Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Utbildningen ska ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven för det kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Erfarenhet av autism, intellektuella funktionsnedsättningar, alternativ kompletterande kommunikation och tydliggörande pedagogik är ett krav. Du ska också ha med dig erfarenhet av social dokumentation och kunskap om gällande lagstiftningarna för LSS, HSL, SoL.
Positivt om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med sinnesstimulering som metod och erfarenhet av tecken som stöd. Det är också meriterande av att ha arbetat med lågaffektivt bemötande utifrån Studio 3 eller Durewall.
Vi söker dig som brinner för att skapa en meningsfull vardag för dem vi är till för. Du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter samt tar initiativ och sätter igång aktiviteter. Med ett starkt engagemang ser du till att arbetet blir gjort på ett kvalitativt sätt.
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar och anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren. Slutligen ser vi att du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Vill du vara en del av vårt team och göra skillnad? Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Urval påbörjas under ansökningstiden. Intervjuer kommer att ske vecka 35.
I stället för att skicka ett personligt brev kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete med barn under 18 år:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska själv begära ett utdrag från polisens hemsida för belastningsregistret och misstankeregistret. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: Arbete med barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Jobbnummer
10011528