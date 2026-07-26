Drifttekniker till vår verksamhet - dagtid
Sörmland Vatten och Avfall AB / Driftmaskinistjobb / Katrineholm Visa alla driftmaskinistjobb i Katrineholm
2026-07-26
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sörmland Vatten och Avfall AB i Katrineholm
, Vingåker
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Sörmland Vatten och Avfall AB ansvarar för att producera och leverera dricksvatten av god kvalitet, omhänderta och rena
avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi tar tillvara på våra restprodukter genom att
producera och leverera klimatvänlig biogas samt återföra växtnäring till produktiv åkermark. För en hållbar
samhällsutveckling arbetar vi resurseffektivt och kretsloppsanpassat med service och miljö varje dag. Det gör vi för dig
som bor i, verkar i eller besöker vår region även kallat Sörmlands hjärta. Vi ägs av de tre kommunerna Flen, Katrineholm
och Vingåker. Läs gärna mer om oss på www.sormlandvatten.se.Publiceringsdatum2026-07-26Dina arbetsuppgifter
Som Drifttekniker VA-verk ansvarar du för daglig drift, skötsel av vatten- och avloppsreningsverk inom
Sörmlands vattens verksamhetsområde. Avdelningens uppdrag är att säkerställa effektiv drift, övervakning och löpande
underhåll av våra anläggningar för produktion och processer inom dricksvatten, avloppsvatten och biogas. Vi fokuserar på
att uppnå högsta möjliga tillgänglighet och kvalitet, samtidigt som vi tar hänsyn till ekonomi, miljö, säkerhet och andra
viktiga krav.
Som drifttekniker hos oss arbetar du med att:
Övervaka och upprätthålla driften och processen vid våra VA-verk, biogasanläggningar och pumpstationer.
Utföra rutininspektioner och underhåll av utrustning för att säkerställa driftsäkerhet och effektivitet.
Diagnostisera och åtgärda tekniska fel och driftstörningar.
Genomföra provtagning och analyser av vattenkvalitet samt vidta åtgärder för att uppfylla lagkrav.
Säkerställa efterlevnad av miljölagar och säkerhetsföreskrifter.
Bidra i projekt för förbättring och optimering av våra anläggningar.
Arbetet kräver fördjupade kunskaper och färdigheter inom alla de processer som är kopplade till vattenrening.Kvalifikationer
Rollen kräver en hög grad av säkerhetstänk, självständighet, ansvarstagande, problemlösning, samt förmåga att tolka och
analysera data i såväl muntlig som skriftlig information och instruktion.
På samma sätt ställs höga krav på förmåga att utföra både lagstadgad och arbetsplatsspecifik dokumentation på ett tydligt
och korrekt sätt, samt att muntligt rapportera och informera andra.Utbildningsbakgrund
Yrkeshögskola eller annan utbildning som bedöms relevant för tjänsten.
Meriterande: Svenskt Vattens utbildning för drifttekniker.Erfarenheter
Erfarenhet från liknande tjänst inom processteknik eller motsvarande kunskaper.Dina personliga egenskaper
Har god kommunikationsförmåga och trivs med att samarbeta.
Är initiativtagande med god samordningsförmåga.
Är nyfiken, lärande och vill utvecklas tillsammans med andra.
Bidrar med engagemang och ansvar i både stora och små frågor.
Vill vara en del av ett sammanhang där värderingar och hållbarhet är centralt.
Placeringsorten är Katrineholm, och tjänsten innebär även resor inom Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner varpå B-körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sörmland Vatten och Avfall AB
(org.nr 556742-9302), https://sormlandvatten.se/
641 51 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sörmland Vatten Jobbnummer
10011526