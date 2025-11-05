Tekniker IT-drift
2025-11-05
Vår IT-avdelning växer och kraven på säkerhet och tillgänglighet ökar på våra system - vi behöver därför förstärka vårt driftteam med en tekniker IT-drift. Vi befinner oss i ett spännande skede då vi är mitt i ett teknikskifte och här får du komma in och vara en del av den resan!
Om rollen
Du kommer ingå i ett team bestående av tre IT-drifttekniker med olika bakgrund och kompetenser som underhåller och uppgraderar ett stort antal system, både egenutvecklade och inköpta. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat ansvar för backuper, behörigheter, licenser, nätverk, servrar och klienter samt att agera intern 2nd line-support. En viktig del av rollen är även arbete med säkerhetsfrågor inom IT där du till exempel kommer att omvärldsbevaka och delta i interna projekt.
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt en utbildning som är relevant för tjänsten. Goda kunskaper i svenska är ett krav.
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av:
Windows servermiljöer och Azure
MSSQL och IIS
Nätverksinfrastruktur och säkerhet
Det är meriterande om du också har kompetens inom:
DevSecOps
Kubernetes, CI/CD
Linux
Backup
SIEM
Telefoni/SIP
Som person är du ansvarstagande, självgående och driven och har ett professionellt och proaktivt arbetssätt. Du är en kommunikativ lagspelare som bidrar med positiv energi till dina kollegor och du delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vidare är du nyfiken och intresserad av att lära dig ny teknik och samtidigt hålla hög servicenivå. Att dokumentera noggrant och arbeta strukturerat är en självklar del för dig.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en stimulerande miljö och möjlighet att arbeta tillsammans med ett kompetent team för att bygga framtidens plattform och arbetssätt. Det här är ett utmärkt tillfälle för dig att utvecklas och växa i din roll samtidigt som du får utrymme att påverka och bidra till vårt fortsatta arbete. Vi är drivna och motiverade och har en öppen och generös företagskultur. Vi erbjuder dig bra förmåner så som sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, ett flexibelt arbetsliv och en individuellt anpassad kompetensutveckling. Att ha balans i livet är en självklarhet hos oss!
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning tillämpas. Tillsättning och lön enligt överenskommelse.
Placeringsort är Eskilstuna, med viss möjlighet till distansarbete.
För mer information är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter på Jobbet.se, Hanna Koponen på 073-5920393 alternativt Matilda Festin på 072-0503217.
Facklig kontaktperson: Facklig kontaktperson: Patrik Davidsson, patrik.davidsson@vxa.se
, 073-096 36 12.
Låter det intressant? Urval och intervjuer sker löpande så ansök redan idag!
Om arbetsgivaren - Växa Sverige
Växa Sverige är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag för lantbruksföretagare, huvudsakligen inom mjölk- och köttproduktion. Hållbarhet och konkurrenskraft är centrala begrepp i vår verksamhet, och företagen som är våra kunder står för klimatsmart produktion, god djurhälsa och låg användning av antibiotika. Vår vision är att bidra till ökad konkurrenskraft hos våra kunder genom de tjänster, verktyg och den service vi säljer. Vi är landets största husdjursförening, och omsätter drygt 400 Mkr. Hos oss jobbar cirka 500 anställda fördelade på 27 driftsplatser över i stort sett hela landet. Som ett ledande kunskapsföretag i branschen värderas kompetens högt hos oss, tillsammans med arbetsglädje, affärsmässighet och initiativrikedom. Så ansöker du
