Tekniker inom nätverksteknik
Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap / Supportteknikerjobb / Trollhättan Visa alla supportteknikerjobb i Trollhättan
2026-08-05
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Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
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Högskolan Väst söker tekniker inom nätverksteknikPubliceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team inom datateknik som är specifikt inriktat mot nätverk och IT-säkerhet (NIT). Programmet du ska arbeta inom är populärt och har ett högt söktryck med ett förstaårsintag om ungefär 100 studenter. Området är i ständig utveckling, vilket innebär ett arbete som kräver kontinuerlig uppdatering av kunskap och kompetens. Anställningen kräver också att du är närvarande och tillgänglig för studenter, vilket är en viktig indikator för att de ska lyckas med sina studier.
I rollen som tekniker kommer du att bidra till högskolans verksamhet med din specialistkompetens inom nätverk och IT-säkerhet. Ditt uppdrag kommer vara att utveckla, och vara ansvarig vid laborationer och praktiskt prov. Du kommer att vara en del av studenternas utbildning genom att delta vid seminarier och föreläsningar utifrån din tekniska kompetens. Till anställningen hör också att ansvara för laboratoriemiljöer, programvaror och utrustning. Laborationer sker i huvudsak på svenska men engelska kan förekomma.
Förutom ovanstående uppgifter kommer anställningen också innefatta deltagande vid institutionens övriga aktiviteter, exempelvis avdelnings- och institutionsmöten.
För denna anställning krävs:
Kandidatexamen inom datateknik om minst 180 hp
Teknisk kunskap inom ett eller flera av följande områden: CCNP, CCNA, CCNA security
Förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
God samarbetsförmåga
Meriterande för anställningen är:
Giltigt industriellt cisco-certifikat för CCNA
Arbetslivserfarenhet inom datatekniksområdet och/eller nätverkskommunikation
Erfarenhet av Proxmox systemadministration
Ett pedagogiskt förhållningssätt
Erfarenhet av att arbeta i projekt
Särskilda personliga förmågor
Vi söker dig som är relationsskapande och har god samarbetsförmåga. För att trivas i rollen, ser vi också att du är strukturerad, initiativtagande och självgående. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med arbetsprov, intervjuer och referenstagning.
Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2026/135 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se).
Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sista ansökningsdag är 2026-09-01
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Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Väst
(org.nr 202100-4052), https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/
Gustava Melins gata 2 (visa karta
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461 86 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap Kontakt
Victoria Sjöstedt, OFR victoria.sjostedt@hv.se +46721-600157 Jobbnummer
10023049