Tekniker Danderyd

Är du en problemlösare med ett öga för detaljer och samtidigt tekniskt kunnig? Då kan du vara den vi söker som servicetekniker till oss på Bilia Center Autos i Danderyd, Stockholm. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som tekniker utför du service, reparationer och underhåll på nya och begagnade bilar. Genom ditt professionella och positiva förhållningssätt hittar du bästa möjliga lösning för varje kund.
Vad vi önskar av dig
För denna tjänst ser vi gärna att du har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet. Har du högvolts utbildning är det meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav likväl som b-körkort.
Vi värdesätter din vilja att lära nytt och utvecklas i rollen.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månader provanställning. Placering är på Bilia Center Autos anläggning i Danderyd, Stockholm. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
