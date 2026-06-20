Tekniker Biogas och verkstad
Snaten Lantbruk Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Ljusdal Visa alla maskiningenjörsjobb i Ljusdal
2026-06-20
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Vallens Gård ligger strax utanför Ljusdal i natursköna Hälsingland. I dagsläget brukar gården ca 1700 ha åker för produktion av vall, foderspannmål och helsäd till gårdens mjölkbesättning. Besättningen består i dagsläget av ca 1250 mjölkande kor, plus sinkor och rekryteringsdjur. Utöver mjölk- och foderproduktion förvaltar gården skog.
Vallens Gård har under många år varit i en expansiv fas, och har under 2025 tagit en biogasanläggning och ett nytt stall med drygt 400 platser i drift. Nu pågår byggnationen av en anläggning för förädling av biogas till fordonsgas
Vi söker dig som vill ansvara för driften av vår anläggning som producerar biogas från gårdens gödsel, samt i nästa steg vidareförädlar biogasen till fordonsgas. Du kommer att ansvara för den dagliga driften, samt säkerställa att service och underhåll sköts. Du behöver behärska svenska och engelska i tal och skrift då våra leverantörer av teknik finns i andra länder. Utöver arbetet med bio- och fordonsgas kommer du att arbeta med att reparera och underhålla våra fordon och maskiner. På gården finns en väl tilltagen verkstad med tillhörande tvätthall. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: info@vallensgard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snaten Lantbruk Aktiebolag
(org.nr 556438-4039)
Vallen 14 Vallens G (visa karta
)
827 94 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vallens Gård Kontakt
Johan Rosenqvist johan@vallensgard.se Jobbnummer
9971531