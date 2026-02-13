Tekniker
2026-02-13
Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Är du en händig problemlösare? Har du ett tekniskt intresse, drivs av att leverera hög kvalitet och har erfarenhet av montering? Randstad söker nu en engagerad tekniker för ett spännande konsultuppdrag hos en av våra kunder i Jordbro. Kunden arbetar med rekonditionering, lagerhållning och distribution av kylar, frysar och barer.
Som tekniker ansvarar du för service och underhåll av olika typer av kylskåp, frysar och event barer. Din insats är avgörande för att hålla hög kvalitet och effektivitet i arbetet. Vi söker dig som är praktiskt lagd, noggrann och har ett utpräglat kvalitetsmedvetande. Du är nyfiken, tar gärna initiativ och vill hela tiden lära dig nya saker.
Detta är ett konsultuppdrag via Randstad, men för rätt person finns det mycket goda möjligheter till övertag och direkt anställning hos kundföretaget efter en visstidsanställning. Som konsult på Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos en av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montering av komponenter samt reparation av utrustning som hyrs ut till event verksamheter.
Du ansvarar för din del av arbetsflödet och arbetar målmedvetet.
Du samarbetar nära kollegor för att lösa tekniska utmaningar och säkerställa att kundernas förväntningar uppfylls.
Ansvarsområden
Meriterande:
Erfarenhet av service och underhåll av teknisk utrustning.
Kunskap i enklare administrativa uppgifter.
El kunskap.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
Du har tidigare arbetat med montering eller liknande praktiskt hantverk.
Grundläggande kunskaper inom reparation och underhåll.
Minst gymnasial utbildning, gärna med praktisk inriktning.
Förmåga att arbeta effektivt även under perioder med hög arbetsbelastning och tidspress.
God kommunikationsförmåga och förmåga att lösa problem effektivt.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9742907