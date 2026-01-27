Tekniker
2026-01-27
Är du tekniker och nyfiken på nya utmaningar? Vill du jobba i ett engagerat team där gemenskapen är viktig och arbetsdagarna varierar? Då kan du vara den vi söker! Läs mer och ansök redan idag!
I rollen som tekniker arbetar du med företagskunder och får en mix av reparationer, underhåll och nyinstallationer. Du jobbar självständigt men är alltid en del av teamet och du får ta ansvar för hela processen, från planering till återrapportering. Arbetet sker främst i Skaraborgs län, med utgångspunkt från hemmet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Reparationer och förebyggande underhåll av maskiner och utrustning.
Nyinstallationer när behov uppstår.
Självständigt arbete samt samarbete i team mot företag och organisationer.
Beställning och hantering av reservdelar.
Planering och återrapportering i vårt mobila ärendehanteringssystem.
Medverkan vid inköp och uppföljning av projekt.
För att trivas i rollen har du ett tekniskt och praktiskt kunnande och vill lära dig nya saker. En nära relation till kunderna kräver stort servicetänkande och god initiativförmåga. Är du dessutom en utåtriktad och strukturerad person med gott ordningssinne passar du perfekt hos Glaj.
Vi söker dig som har:
El-, -styr och reglerutbildning, -automation eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer som relevant
B-körkort
God datorvana
God svenska i tal och skrift samt kunna behärska engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du är resultat- och kostnadsmedveten. Som medarbetare hos Glaj kan du förvänta dig, men även själv arbeta aktivt för, att bli delaktig i och medveten om beslut som fattas.
Glaj erbjuder dig:
Ett härligt team med god gemenskap.
Välmående bolag med trivsam arbetsmiljö
Varierande arbetsuppgifter och frihet i arbetet
Om Glaj
Glaj är din fullservicepartner med kundanpassade helhetslösningar i fokus. Vi har räddat dagen för våra kunder sedan 1954. Den personliga kontakten med våra kunder är vår främsta drivkraft och vi är stolta över att kunna erbjuda genomtänkta, anpassade lösningar som gör verklig skillnad i deras vardag.
Intresserad av att veta mer?
I denna rekrytering samarbetar Glaj med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras celina.sundberg@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
