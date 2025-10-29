Tekniker
2025-10-29
Välkommen till SSC - Swedish Space Corporation, den perfekta arbetsplatsen för dig som brinner för teknik i allmänhet och rymden i synnerhet.
Med rymdorganisationer, forskningsinstitut, institutionella och kommersiella aktörer som kunder, erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation, rymdkonsulttjänster, raket- och ballongsystem, flygtesttjänster, framdrivningssystem för satelliter och mycket mer.
SSC har dessutom ett av världens största globala nätverk av markstationer för satellitkommunikation. Vi äger och driver rymdbasen Esrange i Kiruna i norra Sverige, med sikte att i närtid kunna skjuta upp satelliter.
Vill du vara med och utveckla en arbetsplats där människor, teknik och rymd möts? Hos oss får du möjlighet att bidra till något som verkligen gör skillnad - att använda rymden för att skapa nytta på jorden.
Nu söker vi en tekniker som delar våra värderingar - Kundpassion, Omtanke, Samarbete, Nyfikenhet och Mod, och vill vara med och spela en viktig roll i vår fortsatta utveckling inom rymdteknik och uppskjutningar.
DIN ROLL
Som tekniker på Esrange blir du en viktig del av det team som gör det möjligt att skjuta upp raketer och släppa ballonger, ett arbete som kräver både noggrannhet, ansvar och nyfikenhet.
Arbetet är brett och varierat, och du växlar mellan förberedelser inför kampanjer, operativt arbete under kampanjerna samt underhåll och utveckling däremellan.
Du kommer bland annat att:
Förbereda och delta vid raket- och ballongkampanjer.
Arbeta med service, reparation och underhåll av system, fordon, teknisk utrustning och anläggningar.
Stötta i utvecklingen av våra system och arbetsmetoder.
Bidra till säker och effektiv drift i en miljö där teknik, samarbete och problemlösning går hand i hand.
Arbetet sker både inomhus och utomhus, ibland på hög höjd eller under varierande väderförhållanden. Under kampanjer kan arbetstiderna variera, vilket kräver en flexibel inställning, men också ger en unik arbetsvardag där ingen dag är den andra lik.
VEM DU ÄR
Vi tror att du är en praktiskt lagd person som trivs med att lösa problem och se konkreta resultat av ditt arbete. Du gillar att jobba i team men kan också ta ansvar och driva på när det behövs. Du har en teknisk bakgrund, gärna inom fordon, mekanik eller el/elektronik, men viktigast är din nyfikenhet och vilja att lära.
Du är trygg i att använda verktyg, läsa ritningar och förstå tekniska system. Du gillar ordning och reda och tar säkerhet på stort allvar.
För att lyckas i rollen behöver du:
B-körkort (C eller CE är meriterande).
Kunskaper i svenska och engelska.
Ett genuint intresse för teknik och praktiskt arbete.
Meriterande:
Fordonsutbildning eller erfarenhet av tyngre fordon.
Skylift- eller truckkort.
Erfarenhet av att arbeta på hög höjd.
ADR-utbildning eller erfarenhet av explosiva ämnen.
Hos oss får du en arbetsplats där kollegor hjälper varandra, där man får ta ansvar och växa i takt med att uppgifterna utvecklas.
VARFÖR SSC?
Hos oss på Esrange Space Center i Kiruna får du en unik arbetsplats där teknik, natur och rymd möts. Här arbetar människor med stor kompetens och passion för det vi gör, att bidra till forskning, innovation och en hållbar rymdverksamhet.
VI ERBJUDER DIG
En av världens mest spännande och snabbast växande branscher inom rymdbranschen.
En spännande och dynamisk arbetsplats med medarbetare och kunder över hela världen.
Utrymme att utvecklas i takt med företagets tillväxt och framtidsmål.
30 dagars semester samt traditionella helgdagar - vi erbjuder dessutom extra lediga dagar.
Friskvårdsbidrag (5 000 SEK/år).
Attraktiv tjänstepension (ITP) och möjlighet att löneväxla till pension.
En internationell arbetsplats som präglas av en öppen atmosfär och ett utmanande arbetsklimat i ständig utveckling.
PLACERING
Tjänsten är en heltidsanställning baserad vid Esrange Space Center utanför Kiruna där du arbetar mitt i händelsernas centrum. Arbetet sker främst på plats, men kan i undantagsfall utföras på distans. Under våra raket- och ballongkampanjer deltar du aktivt, vilket ibland innebär arbete utanför ordinarie tider eller på andra platser.
NÄSTA STEG
Om denna möjlighet väcker ditt intresse så är du varmt välkommen med din ansökan! Vi går igenom ansökningar löpande och intervjuer genomförs under processens gång. Vänligen bifoga ditt CV i samband med ansökan. Du har möjlighet att komplettera med ett personligt brev, men vår bedömning kommer i första hand att utgå från din kompetens och erfarenhet som framgår av CV:t, i syfte att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess.
Detta är en säkerhetsklassad position och kommer att kräva en bakgrundskontroll före anställning.
FÖR MER INFORMATION
Vid frågor som rör anställningsvillkor eller fackliga frågor är du välkommen att kontakta våra fackliga representanter:
Sveriges Ingenjörer: af@sscspace.com
Unionen: unionen@sscspace.com
VI HJÄLPER JORDEN ATT DRA NYTTA AV RYMDEN
Swedish Space Corporation (SSC) är en ledande global leverantör av avancerade rymdtjänster med mer än 50 års erfarenhet. Vi hjälper rymdorganisationer, forskningsinstitut, kommersiella och institutionella aktörer från hela världen att få tillgång till rymden.
Med lokal närvaro på alla kontinenter och cirka 700 engagerade medarbetare erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation och satellitkontrolltjänster, rymdfarkostoperationer, raket- och ballongsystem, uppskjutningstjänster och flygtesttjänster, samt ingenjörs-, drift- och konsulttjänster för rymduppdrag.
We help Earth benefit from space. Läs mer på sscspace.com
