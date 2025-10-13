Tekniker
Vi söker just nu en noggrann och engagerad montör till vår verksamhet i Kungsängen. Har du erfarenhet av kabeldragning och gillar att arbeta med händerna & är fingerfärdig i en teknisk miljö? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Hos företaget så gäller flexibla arbetstider, Du blir en del av ett växande företag med goda möjligheter till utveckling och långsiktig anställning.
Vad innebär rollen
Som tekniker/montör kommer du att arbeta med:
• Dragning och montering av kablage enligt ritning och instruktion
• Förberedelse av kablar, kapning och märkning
• Installation av kontakter och annan tillhörande utrustning
• Visuell kontroll och kvalitetssäkring av färdiga kablage
• Schemaläsning
Du blir en viktig del av vårt tekniska team och arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Teknisk utbildning eller erfarenhet av kabeldragning & monteringsarbete
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort är meriterande men ej ett krav
• Du är en noggrann, lösningsorienterad och strukturerad person som gillar att jobba med detaljer och säkerställer att varje moment håller hög kvalitet.
Anställningen
• En utvecklande tjänst i ett stabilt och växande företag.
• Möjlighet till långsiktig anställning för rätt person.
• En arbetsplats som präglas av god teamkänsla, engagemang och yrkesstolthet.
Förmåner:
• Flexibla arbetstider - för en bättre balans mellan arbete och fritid.
• Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år - vi bryr oss om din hälsaOm företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen - där din utveckling står i centrum
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt - då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Ersättning
