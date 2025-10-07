Tekniker
2025-10-07
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Visa alla jobb hos WiJo Pouches AB i Helsingborg
WiJo Pouches växer - vi söker 2 erfarna tekniker till Helsingborg! Vill du vara med och utveckla framtidens produktion inom vitt snus? WiJo Pouches är ett expansivt och internationellt kontraktstillverkande företag inom vitt snus.
Som tekniker hos oss kommer du att arbeta med drift och underhåll av våra maskiner och tekniska system. Arbetet innefattar både el- och maskinteknik samt pneumatik.
Tjänsten innebär skiftarbete vardagar fm/em och inleds som timanställning. För rätt personer finns goda möjligheter till fast anställning.
Vi söker dig som
Har en maskinteknisk utbildning och har minst 2 års erfarenhet av tekniskt arbete inom el. maskin och pneumatik.
Är lösningsorienterad som person och gillar att ta eget ansvar.
Har intresse för modern produktion och trivs i en snabbväxande miljö.
Är flexibel och kan anpassa dig till skiftarbete.
Vi erbjuder
En spännande roll i ett internationellt bolag med hög expansion.
Möjlighet att växa med företaget och påverka.
En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Chans till fast anställning efter inledande provanställning/timanställning.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: yousef@wijopouches.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WiJo Pouches AB
