Tekniker - AI Academy Techlead
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en tekniker till institutionen för datavetenskap för att i rollen som techlead ta ett helhetsperspektiv över våra labb och tekniken i dem.
Om jobbet
Som techlead kommer du att ta helhetsgrepp för våra labb, se till att utrustning är uppdaterad och fungerar, personer har tillgång, förbereda teknik för olika typer av kompetensutvecklingsinsatser och projekt.
Rollen är bred och varierad, tekniken och behoven växer och utvecklas i snabb takt. Du kommer behöva vara uppdaterad på utvecklingen i stort och forskargruppens behov i synnerhet. Du tar ett helhetsperspektiv och arbetar nära forskare, studenter, externa partners samt tekniker och forskningsingenjörer. Det kräver god förmåga att prioritera, strukturera och hålla flera processer igång samtidigt.
I arbetet ingår bland annat att:
ansvara för daglig drift och underhåll av labbmiljöer, inklusive GPU-servrar, nätverk och utvecklingsverktyg
driftsätta och uppdatera AI-tjänster som lokala språkmodeller, taligenkänning och vektordatabaser
förbereda och konfigurera tekniska miljöer inför workshops, laborationer och andra insatser med externa partners
hantera åtkomst, användarkonton och utvecklingsmiljöer för forskare, studenter och externa deltagare
utvärdera nya AI-modeller, verktyg och ramverk och rekommendera lösningar för verksamhetens behov
koordinera tekniska insatser med ansvariga forskare och ta emot både övergripande prioriteringar och specifika tekniska uppdrag
Du arbetar i en internationell miljö med täta kontakter med forskare från olika länder. Engelska används dagligen, i både tal och skrift.
Om dig
Som person är du lösningsorienterad, initiativtagande samt har mycket god samarbetsförmåga. Vidare är du en flexibel person som har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och du har förmågan att hantera och driva många parallella aktiviteter och projekt på ett självständigt, strukturerat och noggrant sätt.
Vi vill att du har:
masterexamen (eller motsvarande) inom datavetenskap eller annat relevant område
god erfarenhet av systemadministration i Linux-miljö
erfarenhet av AI/ML-infrastruktur, till exempel modellservering, containerisering (Docker) och GPU-beräkning
goda kunskaper i Python
förmåga att arbeta självständigt och driva flera parallella tekniska uppgifter
god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
doktorsexamen inom datavetenskap eller närliggande ämnen
erfarenhet av forskning eller deltagande i forskningsprojekt
erfarenhet av AI-assisterad mjukvaruutveckling (t.ex. Cursor, Claude Code)
kunskap om cybersäkerhet och informationssäkerhet
erfarenhet av ROS eller annan middleware för robotik och autonoma system
Din arbetsplats
Du kommer att tillhöra enheten Reasoning and Learning (ReaL) vid https://liu.se/organisation/liu/ida/aiics
vid https://liu.se/organisation/liu/ida
på Linköping universitet (LiU).
Linköpings universitet (LiU) är ett centrum for forskningsexcellens inom AI med stark och bred forskning och utbildning inom AI, både från ett tekniskt och ett interdisciplinärt perspektiv. Koordinator för EU-projektet TrustLLM som utvecklar tillitsfulla och faktabaserade språkmodeller. Värd för Sveriges största forskningsprogram Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Wallenberg AI and Transformative Technologies Education Development Program (WASP-ED), samt National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden (NAISS) som inkluderar en Nvidia SuperPOD (Berzelius).
Avdelningen för Artificiell Intelligens och Integrerade Datorsystem har högt internationellt anseende för sin forskning inom många områden inom AI som sträcker sig tillbaka till 70-talet. Labbet för Reasoning and Learning forskar huvudsakligen på maskininlärning, slutsatsdragning samt kombinationen av dem med tillämpningar inom till exempel autonoma system, multiagentsystem, samt praktiskt i offentlig och privat sektor.
Om anställningen
Anställningen avser en tidsbegränsad heltidsanställning på 11.5 månader.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-04-23Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 18 maj 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Kontakt
Elin Ånell elin.anell@liu.se
