Teckenspråkstolk
2026-03-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Elmera Tolkservice AB växer och söker nu fler engagerade teckenspråkstolkar
Elmera Tolkservice AB växer och söker nu fler engagerade teckenspråkstolkar som vill vara med och göra kommunikation tillgänglig för alla. Hos oss arbetar du i ett mindre, personligt företag med åtta anställda och ett brett nätverk av underleverantörer runt om i landet. Vi värdesätter nära samarbete, flexibilitet och hög kvalitet i varje uppdrag - oavsett om uppdraget sker på plats eller distans.
Tjänsten omfattar månadsarbetstid med arbetspass främst dagtid. Arbetspass på kvällar och helger kan förekomma. Anställningen inleds med en provanställning på sex månader. Vi har kontor i Liljeholmen.
Som tolk hos oss arbetar du med varierande uppdrag i alla livets skeden, bland annat inom arbetsliv, vård och samhällsservice samt utbildningar. Du blir en viktig länk mellan människor och bidrar till ökad delaktighet och jämlikhet i samhället.
Våra tolkanvändare är döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Vi erbjuder både teckenspråkstolkning och skrivtolkning utifrån individens behov.
Vi söker dig som:
Har godkänd utbildning som teckenspråkstolk- och dövblindtolk
Har god samarbetsförmåga, yrkesetik och professionellt förhållningssätt
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Är naturlig relationsbyggare och skapar tillit hos tolkanvändare samt kollegor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
E-post: Fredrik@elmeratolk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elmera Tolkservice AB
(org.nr 559036-3858), https://www.elmeratolk.se/
Mejerivägen 3 (visa karta
)
117 61 STOCKHOLM Kontakt
Stina Rosenblom stina@elmeratolk.se 0703030788 Jobbnummer
9808484